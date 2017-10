Un momento histórico

En cambio, asegura no alegrarse por los motivos que la provocan. Empresarios y políticos destacan las «sinergias» que puede crear y el respaldo a la imagen de la provincia

Representantes del mundo de la economía alicantina y dirigentes políticos valoraron ayer positivamente la decisión del Banco Sabadell de cambiar su sede social de Cataluña a Alicante, donde tiene una amplia red. La decisión de la entidad se produce ante el escenario de incertidumbre generada por el desafío independentista en Cataluña. El traslado de sede social persigue garantizar que el banco siga estando bajo el paraguas regulatorio del Banco Central Europeo (BCE) en caso de secesión, garantizando así los intereses de accionistas, clientes y empleados dentro de cualquier escenario.



Ximo Puig

Gabriel Echávarri

Francisco Gómez

Salvador Navarro

Cristóbal Navarro

César Sánchez

Juan Bautista Riera

José Císcar

Julián López Milla

Perfecto Palacio

Antonio Fernández

Armando Sala

José Enrique Garrigós

José Antonio Trigueros

Javier Fur

Compromís per Alacant

PRESIDENTE DE LA GENERALITATEl jefe del Consell, Ximo Puig, quiso dejar claro, primeramente, que «estamos en unas circunstancias muy complicadas». Por ello indicó que «me alegro» de que el Banco Sabadell tome la decisión de estar en Alicante, «pero no me alegro de la situación que provoca esta realidad». En cualquier caso, para el presidente, «es evidente, que la confianza que hay en la Comunidad es un factor positivo para esta y otras empresas que en estos momentos están teniendo la voluntad de venir».ALCALDE DE ALICANTEPara el alcalde de Alicante, es una «gran noticia» para la ciudad. «Había una posibilidad desde hace días y, finalmente, el Banco Sabadell ha optado por trasladar su sede a Alicante». Para Echávarri, resulta significativo que «una empresa del prestigio y solvencia de Banco Sabadell haya decidido unir su imagen y prestigio a la ciudad de Alicante». Al respecto, el alcalde apuntó que es «evidente» que la «buena imagen» de la ciudad «ya ha calado» entre las grandes empresas para «venir y hacer negocios aquí»PRESIDENTE DE COEPAFrancisco Gómez considera «muy positivo» la ubicación del domicilio social del Sabadell en Alicante donde, recordó, tiene una parte significativa de su negocio. «Tras la pérdida que sufrimos en la CAM, será muy importante volver a tener una entidad con domicilio social aquí porque la cercanía también pesa a la hora de tomar decisiones». Eso sí, Gómez también cree importante que ese traslado se plasme en «algo más» que un simple cambio de dirección en la documentación de la entidad. Además, el presidente de Coepa reclamó que «no sea únicamente un cambio temporal para cumplir el expediente» en estos momentos. En cualquier caso, recordó que, como mínimo, este traslado supondrá que el banco deberá pagar en la Comunidad Valenciana sus impuestos. No obstante, Gómez lamentó «las circunstancias en las que se toma la decisión».PRESIDENTE DE LA CEVEl presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, recordó que, con el traslado del Sabadell, la autonomía contaría en su territorio con la sede social de las que son la cuarta y la quinta mayores entidades del país, ya que Bankia está domiciliada en València. «Supone un respaldo importante para la imagen de Alicante y de la Comunidad y todo un voto de confianza», apuntó Navarro, que también cree que tendría importantes repercusiones económicas. Y destacó «los esfuerzos» realizados por el Sabadell desde que adquirió la CAM para respaldar al tejido productivo local.PRESIDENTE DE CEPYMEPara el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, supone una «buena noticia» para todas las partes. «Para Alicante es muy positivo contar con la sede de un gran banco nacional, como el Sabadell y creo que a la entidad le va a venir bien para consolidar todo el negocio que ya tiene en la zona», apuntó. El líder de las pymes alicantinas también añadió que Alicante era la opción «más lógica», una vez que ha decidido sacar su sede de Cataluña, ya que así podrá poner en valor los numerosos edificios que heredó de la CAM».PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓNEl presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, valoraba «muy positivamente el hecho de que una entidad financiera como Banco Sabadell haya decidido trasladar su sede social desde Cataluña a Alicante». Un hecho que considera importante para la ciudad y la provincia.PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE ALICANTEEl presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Bautista Riera, lamentaba «las circunstancias en que produce la decisión», pero considera que para Alicante «puede ser beneficioso, porque nos vuelve a situar en el mapa financiero», además de que genera una situación de «mayor cercanía con las empresas de la provincia». Al margen de ello, en el plano político, Riera espera que la situación que vive actualmente «Cataluña no se prolongue en el tiempo», porque en el caso contrario, «afectará a la economía y en un momento especial, cuando comienza una fase de recuperación», tras la crisis.PRESIDENTE DEL PP PROVINCIALJosé Císcar valoró de forma positiva el cambio de sede de Banco Sabadell de Cataluña a Alicante, «donde la entidad tiene una red importante». Además, considera que la decisión representa «un acicate para la provincia y para el sector financiero no sólo de Alicante, sino de la Comunidad». El dirigente popular también incidió en que la situación de incertidumbre generada por el desafío independentista ha provocado que «también otras muchas empresas se encuentren en una situación compleja» en Cataluña.DIPUTADO SOCIALISTA EN EL CONGRESOJulián López Milla, diputado número uno del PSOE de Alicante en el Congreso, ve «beneficioso» el traslado del domicilio social de Banco Sabadell de Cataluña a Alicante, decidido ayer por su consejo de administración. «Tiene una dimensión tan positiva como negativa fue en su día la pérdida de la Caja del Mediterráneo para la provincia», subrayó. Pero al margen de ello, el diputado socialista también añadió que en las actuales circunstancias que se viven en Cataluña, «tampoco hay que perder de vista las posibles repercusiones que el clima de incertidumbre pueda tener en las importantes relaciones comerciales que la provincia mantiene con Cataluña». Y añadió que, precisamente, estos momentos de «incertidumbre» generados por el desafío independentista «son los que han llevado al Banco Sabadell a decidir el traslado de su sede».PRESIDENTE DE INECAEl presidente de Instituto de Estudios Económicos de Alicante (INECA), Perfecto Palacio, manifestó que el cambio de sede social a Alicante decidida por el Sabadell «es una fantástica noticia para la provincia. Esperemos que este traslado genere nuevas oportunidades y sinergias entre los empresarios y ciudadanos de la provincia y el Banco Sabadell; y que aumente el arraigo social en Alicante de esta entidad financiera».PRESIDENTE DE PROVIAEl presidente de la Asociación de Promotores (Provia), Antonio Fernández, cree que la elección de Alicante supone un impulso para la ciudad y la provincia. «Como alicantino creo que es bueno que vengan compañías de todo tipo a instalarse en Alicante. Pero lo que me duele es el contexto en que se produce. Me parece muy mal que una empresa tenga que cambiar su sede por lo que está ocurriendo», subrayó.EXVICEPRESIDENTE DE LA CAMArmando Sala calificó de « magnífica noticia» el cambio de la sede social de Banco Sabadell de Cataluña a Alicante y considera que esta decisión «ayudaría a compensar la desilusión que supuso la pérdida de la caja». «Sería lo más justo después de que se quedaron la CAM por un euro. Creo que supone una muestra de sensibilidad hacia Alicante», insistió el que fuera uno de los hombres más poderosos de la extinta entidad alicantina.EXCONSEJERO DE LA CAMJosé Enrique Garrigós, también exconsejero de la CAM y expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante, calificó de «maravilloso» que el Sabadell haya decidido cambiar la domiciliación social a la provincia, aunque el grueso de su sede operativa vaya a seguir estando en Cataluña, «porque siempre generará algo más de actividad», añadió.PRESIDENTE DEL OBSERVATOIRO ECONÓMICOJosé Antonio Trigueros destaca que desde el Observatorio Económico de la Provincia de Alicante se considera, a nivel general, una noticia positiva el cambio de sede social a Alicante. Y, también «porque el Sabadell abonará en la Comunidad Valenciana una parte de los impuestos». Además, añade que ante la situación de incertidumbre que se vive en Cataluña, «está claro que un banco no puede exponerse a quedarse fuera de la unión monetaria, que es lo que pasaría si Cataluña se independizara», indica Trigueros.PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE ECONOMÍAJavier Fur también cree «positivo» que el Sabadell haya optado por Alicante para ubicar su sede, aunque lamentó que el cambio se produzca «por la situación que vive Cataluña». No obstante, considera que «siempre va a ser bueno para generar sinergias y atraer negocios a la zona. Además, nos coloca en el mapa», resaltó Fur.

Compromís per Alacant celebra la decisión adoptada por el Banco Sabadell, al considerar que «ofrece a la ciudad una oportunidad para volver a contar con una entidad bancaria de primer orden». En un comunicado, lamenta, no obstante, que esta decisión «se haya producido en un marco de conflicto territorial» que confía en que «se resuelva lo antes posible por la vía de la negociación y la democracia». Igualmente, espera que el cambio de ubicación se desarrolle con «las debidas garantías laborales para la plantilla de la entidad financiera». También recuerda que Banco Sabadell adquirió la extinta CAM, «por lo que esta medida cobra especial trascendencia en un territorio en el que la entidad tiene una presencia destacada». Y cita la participación que tiene el banco en la propiedad del Teatro Principal de Alacant.



Francisco Menargues

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ECONOMISTASFrancisco Menargues, que preside el Colegio de Economistas de Alicante, consideraba ayer «una buena noticia» el cambio de domicilio social de Banco Sabadell a Alicante, «como mínimo, por la repercusión mediática que tendrá para la provincia. Es muy positivo para la imagen», añadió.