Fernando Candela: «La provincia de Alicante no es una realidad artificial, tenemos mucho en común»

El proyecto, liderado por la Unión de Colegios Profesionales, pretende poner en valor la provincia y reivindicar su peso específico dentro de la Comunidad Valenciana y de España.

¿En qué consiste el proyecto de PROA y qué objetivos tiene?

Lo que queremos es crear un foro social y ciudadano con el objetivo de poner en valor la provincia de Alicante, como tal provincia, y debatir, reivindicar y estudiar los temas que le afectan. Es una forma de hablar en positivo de la provincia y de reivindicar su valor en el contexto de la Comunidad y a nivel nacional.

¿¿Con qué apoyos cuentan, además de la Unión de Colegios Profesionales, de la que ha partido la iniciativa?

Pues empezamos hablando con los consejos sociales de las dos universidades públicas -la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche- y, poco a poco, se han ido sumando otros foros ciudadanos y organizaciones empresariales como la Cámara, Coepa, Aefa, Cepyme, la Asociación de Mujeres Empresarias, Facpyme, la hostelería...

Del manifiesto que van a presentar se desprende que una de las cosas que quieren poner de relieve es la falta de peso de la provincia a nivel autonómico y también en el conjunto del país. ¿A qué lo atribuyen ustedes?

Pues nosotros entendemos que uno de los factores que lo ha propiciado es que no ha habido una sociedad civil fuerte en esta provincia, que proclame el valor de la misma y que sea reivindicativa. Aquí cada uno se ha preocupado de su parcela pero no ha habido una sociedad civil que abandere un proyecto provincial y los políticos, pues unas veces lo hacen bien y otra veces lo hacen mal.

¿Nos quejamos poco los alicantinos?

Bueno, todos sabemos cómo somos los alicantinos y nos quejamos poco o no nos hacemos valer, ni nos hacemos oir y, obviamente, eso va calando. Hay otras sociedades civiles más potentes que van siempre por delante de las decisiones y, en nuestro caso, las decisiones se producen y nosotros vamos detrás. Se trata de analizar los temas que preocupan a la provincia y tratar de adelantarnos. Pero esto no es un espacio para llorar, es un espacio para trabajar en positivo.

¿Es una reacción a lo que podríamos calificar como centralismo de Valencia o de Madrid?

No es un foro que vaya ni contra Valencia ni contra Madrid. Alicante siempre ha sido una provincia solidaria con el resto. No es un tema de terceros, es un problema más bien nuestro. Los terceros, pues oye, si aquí no hay una sociedad civil que apoye determinadas iniciativas, pues hacen lo que tienen que hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner en valor lo nuestro y pedir que se nos reconozca. Pero no es nada ni contra Valencia ni contra Madrid porque eso sería volver a las antiguas rencillas que no conducen a ningún sitio.

Estamos hablando de la falta de peso de la provincia, ¿qué consecuencias ha tenido esa falta de peso?

Pues que no hayamos sido actores relevantes en muchas de las decisiones que nos afectan directamente. A nivel de infraestructuras, a nivel de tejido empresarial... No hemos tenido ocasión de estar presentes en muchas determinaciones. Alicante es una provincia con un peso específico muy importante dentro de la Comunidad Valenciana y estamos siempre entre la cuarta o la quinta provincia de España. Mi modesta opinión es que no se nos valora en esa medida.

¿Cree que han decidido por nosotros?

No siempre pero en muchos casos sí que han decidido por nosotros, sí.

Otra de las cosas que ustedes ponen de relieve es la falta de vertebración de la propia provincia, que es muy dispersa. ¿Realmente es posible hacer coincidir los intereses de comarcas tan dispares como la Vega Baja o l'Alcoià?

Yo entiendo que sí. Tengo la convicción de que la provincia de Alicante no es una realidad artificial. Tenemos muchas cosas en común, desde Dénia hasta Orihuela o Pilar de la Horadada; cosas que, cuando pasas a las provincias limítrofes, no las ves. Yo creo que sí que se puede cohesionar y que sí tenemos muchos intereses comunes.

¿Qué es en su opinión lo que distingue a los alicantinos?

Nos distingue la forma de ser, nos distingue el clima, la gastronomía, las fiestas... Eso son cosas comunes que cuando sales de la provincia no existen. Pero, además, creo que tenemos un espíritu innovador y creativo que es muy alicantino. Todo eso nos vincula. Pero, en cualquier caso, esto no es un foro cantonal, no queremos hacer el cantón de Alicante. Queremos estar implicados en la Comunidad Valenciana y en España. Sólo pedimos que se nos valore en su justa medida.