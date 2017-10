El grupo alicantino ASV entra en el mercado colombiano con una inversión de 17 millones

El grupo alicantino especializado en servicios funerarios, seguros y transporte sanitario ASV anunció ayer su entrada en el mercado colombiano, con la toma de una participación minoritaria en el Grupo Recordar, el líder del sector en este país sudamericano. La firma con sede en San Vicente invertirá un total de 17 millones de euros en esta adquisición, según la información facilitada por la provincia compañía que, recientemente, ha sido galardonada en los premios que otorga la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante.

Se trata de un nuevo paso en la estrategia de internacionalización de ASV, que puso en marcha en el año 2014 con la adquisición del negocio de servicios funerarios que el grupo norteamericano SCI poseía en Alemania.

La nueva operación se ha diseñado, según la firma, como una «alianza estratégica entre la norteamericana Memorial Gardens of the Americas, casa matriz de Grupo Recordar, y Grupo ASV», que permitirá la expansión de ambas. «Nuestra entrada en el capital de Grupo Recordar significa un paso importante en nuestra estrategia de futuro, puesto que nos da acceso a un nuevo mercado con enorme potencial para nuestro sector», señaló el presidente de la firma alicantina, José Juan Payá, que ha contado para la operación con el asesoramiento de Garrigues, Deloitte y V4 Financial Partners.

ASV cuenta en la actualidad con una plantilla de 1.700 personas, alcanzando en 2016 una facturación consolidada de 134 millones de euros, siendo las comunidades valenciana y andaluza las que concentran la mayor actividad del grupo.