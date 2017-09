La Audiencia confirma el procesamiento del alcoyano Francisco Verdú en el caso Bankia

La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del alcoyano Francisco Verdú, ex consejero delegado de Bankia, y del ex director financiero de la entidad Ildefonso Sanchez Barcoj por las presuntas irregularidades en la salida a bolsa de la entidad tras desestimar sus respectivos recursos de apelación. En su escrito, Barcoj alegaba que nunca fue miembro de los órganos de gobierno y que no intervino en la aprobación de los estados financieros individuales y consolidados de BFA, ni en la de los estados financieros intermedios consolidados de Bankia.

Sin embargo, los magistrados consideran que en los hechos investigados Barcoj fue «cooperador necesario» como director general Financiero y de Riesgos de Bankia, y recuerda una serie de datos como el cobro de un bonus, gracias a la «falacia contable inicial de no contabilizar las pérdidas por deterioro». Barcoj figura además como responsable de la elaboración de las cuentas expuestas ante el Consejo de Administración de BFA, matriz de Bankia, de marzo de 2011, y la propia defensa de Barcoj reconoce que entre sus funciones como director financiero figuraba la elaboración de los estados financieros.

Respecto a Verdú, la sección tercera de la sala de lo Penal destaca su cargo en aquella época, cuando formaba parte del consejo de administración que «aprobó la información económica y financiera del folleto» informativo de la operación y que según los peritos judiciales «no cumplen con la normativa nacional e internacional y no reflejan la imagen fiel» del grupo.

El tribunal desestima las pretensiones de otros cinco integrantes del consejo, entre ellos Arturo Fernández, que recurrió el cierre de la instrucción al considerar «insuficientemente motivada» la decisión del juez Fernando Andreu, que propuso sentar en el banquillo a una treintena de antiguos cargos de Bankia, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato. Sobre Fernández, advierte la sala de una serie de «indicios» contra él «sin que se pueda argumentar desconocimiento», pues al menos tenía la posibilidad de conocer los pormenores del debut bursátil por su obligación como miembro del consejo.

El tribunal, que lo componen los jueces Ángeles Barreiro, Antonio Díaz Delgado y Ana María Rubio, también ha rechazado los recursos de los consejeros José Rafael García-Fuster, Juan Ros, Araceli Mora y Mercedes Rojo.