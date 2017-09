Maite Antón: «Es un orgullo poder trabajar activamente en pro del desarrollo de las empresas familiares de la provincia»

Conoce bien el mundo de la empresa familiar y se mueve como nadie en el mundo de la comunicación. La ilicitana Maite Antón acaba de ser nombrada vicepresidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA), siendo la primera mujer que ocupa este cargo en la entidad empresarial. El nombramiento de la empresaria supone un paso más en la estrategia de la institución por potenciar la paridad entre sus miembros y continuar defendiendo los intereses de las empresas familiares de la provincia.

¿Cómo ha recibido este nombramiento?

La verdad es que ha sido todo un honor que los asociados de AEFA hayan pensado y confiado en mí para ocupar la vicepresidencia de esta entidad, y más teniendo en cuenta que nunca antes había habido una mujer empresaria en este cargo. Asumo el cargo con responsabilidad y con mucha ilusión. Es un orgullo poder trabajar activamente como miembro de la nueva Junta Directiva en pro del desarrollo de las empresas familiares de nuestra provincia, que tanto bien generan para la economía y la sociedad en general.

¿Qué retos se ha marcado al frente de la vicepresidencia de AEFA?

Ante todo, me gustaría trabajar para conseguir que AEFA siga creciendo como asociación, día a día, y lograr así que nuestra posición como referente y voz representativa de los empresarios familiares de nuestra provincia se refuerce de cara a las administraciones. El crecimiento económico de Alicante no se entiende sin el papel que ejercen las empresas familiares como motores de desarrollo, de ahí que sea trascendental conseguir que su actividad se ponga en valor y se fomente su continuidad generacional.

¿Cree que el papel de las mujeres empresarias es reconocido en la sociedad o aún hay que avanzar más en este sentido?

He de decir que siempre me he sentido reconocida y valorada como empresaria, y el hecho de ser mujer no ha influido nunca negativamente en la relación que he mantenido en el mundo empresarial. No obstante, considero que es importante que las empresarias ocupemos cargos de responsabilidad en compañías e instituciones, puesto que así se visibiliza más nuestra presencia y la labor profesional que llevamos a cabo de cara a la sociedad.

Su vinculación al mundo de la empresa familiar le viene de cuna...

Sí, así es. Mis padres, Antonio Antón y María Teresa Puntes, fundaron Publi Antón en el año 1961, empresa que goza de una amplia experiencia en el sector de la comunicación y que ahora es conocida como Grupo Antón Comunicación. Así pues, mi vida ha transcurrido íntegramente rodeada de conversaciones acerca de la empresa familiar. Con el paso de los años, mis hermanos y yo nos implicamos de lleno en el desarrollo del negocio familiar y estamos inmersos en él, dirigiendo en la actualidad un equipo multidisciplinar de 60 personas especializado en el cada vez más complejo mundo de la comunicación y la publicidad, incluyendo las más diversas técnicas y estrategias del nuevo marketing digital.