La DO València declara la guerra al Consell por el veto a hacer vino de Alicante

La batalla del vino está servida en la autonomía. La reciente resolución de la Conselleria de Agricultura sobre el pliego de condiciones de la Denominación de Origen València -que rectifica órdenes publicadas en 2011 por el Partido Popular en las que la DO Valencia incorporaba como si fuera zona de producción propia territorios pertenecientes a la DO Utiel-Requena y a la DO Alicante- ha llevado al presidente del Consejo Regulador de la DO Valencia, Cosme Gutiérrez, a presentará un recurso contencioso administrativo contra la Generalitat, al considerar que su decisión «no tiene validez legal hasta que se pronuncien los tribunales y la Unión Europea». En su opinión, «coarta a las bodegas y tendrá consecuencias negativas para los agricultores».

La entidad presidida por Gutiérrez indica que la decisión de la Conselleria del pasado 2 de agosto «no responde a la normativa europea, ya que la modificación de un pliego de condiciones implica una serie de requisitos para poder llevarlo a cabo; debe ser el propietario del pliego (en este caso el Consejo Regulador de la DO València), quien realice una solicitud para su modificación, y ésta debe ser tramitada por cada país ante la Comisión Europea». Y añade, «en ningún caso puede ser un sindicato agrario», en referencia a la Unió de Llauradors.

Un total de 28 bodegas de la DO Valencia, Utiel-Requena y Alicante, además del ente regulador de la de Valencia, presentaron alegaciones sobre la modificación del Consell, pues consideran que la inscripción a una denominación tiene un carácter «voluntario».

Según los responsables de la indicación geográfica de València, la resolución de la administración autonómica, rubricada por el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, tendrá consecuencias negativas para los viticultores porque se dejará de comprar el vino que normalmente tendrían vendido en esos municipios, con la dificultad añadida de que tendrán para colocarlo en otra denominación de origen.

La DO València ha optado por transmitir «tranquilidad» a todas sus bodegas inscritas. En estos momentos, hay 34 de la zona de Utiel-Requena y 12 de la de Alicante que están comercializando vinos con DO Valencia. Una circunstancia que permitía la orden impulsada por el PP en 2011 y que ahora ha rectificado el Consell.

Satisfacción desde Alicante

En contra del posicionamiento de la demarcación valenciana, el Consejo Regulador de la DO Alicante mostraba este miércoles su satisfacción por la decisión del Consell. «Es devolvernos nuestro territorio, donde se planta y se produce la uva de nuestra denominación de origen», según declaró Antonio Navarro, presidente del ente regulador alicantino, al día siguiente de publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana la resolución de la Conselleria de Agricultura.

Con este cambio normativo, se excluye de la denominación de València una veintena de municipios alicantinos y nueve de la zona de Utiel-Requena. Y desde Alicante insisten en que este nuevo escenario devuelve su territorio a la denominación de origen protegida, por lo que se restaura la situación original de las demarcaciones, cuyos consejos velan por que los vinos de sus respectivas zonas se elaboren con los niveles de calidad exigidos de acuerdo con las características de la zona protegida.

En este sentido, cuando en 2011 el Gobierno del PP cambió el status quo original, las demarcaciones de Alicante y de Utiel-Requena presentaron un contencioso ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana. Un recurso que no fue admitido, por lo que el pasado año acudieron al Tribunal Supremo.