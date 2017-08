El Gobierno da el pistoletazo de salida para convocar las elecciones en las Cámaras

La Generalitat ultima en la Comunidad el reglamento de las cinco instituciones camerales tras los cambios legislativos, y debe establecer los plazos.

La maquinaria para celebrar las elecciones en las Cámaras de Comercio de España puede comenzar a engrasarse, una vez que el Gobierno ha declarado abierto el proceso para convocar el periodo de votaciones de cara a renovar los plenos de las instituciones camerales. El Boletín Oficial de Estado (BOE) publicó el pasado sábado, 29 de julio, la Orden del 26 de julio por la que se declara abierto este proceso electoral, tras la ratificación por parte del Consejo de Ministros.

Han sido más de tres años de retraso, ante la necesidad de adaptar las legislaciones autonómicas a la estatal. Un periodo en el que los gestores de estas corporaciones han visto prorrogados sus mandatos. El proceso electoral puede celebrarse entre el 2 de octubre de este año y el 30 de septiembre de 2018. Un amplio periodo que marca el Gobierno, dado que las elecciones en estas instituciones suelen dilatarse en el tiempo desde que se convocan hasta que, finalmente, el pleno elige a la persona que ocupará la presidencia. En principio, participan todas las empresas de la circunscripción de cada Cámara. Se tiene que establecer y exponer un censo, además de fijar la distribución del pleno, según la relevancia de los sectores económicos.

Con la publicación en el BOE, se desbloquea, así, el largo periodo de impasse que vivían las Cámaras. Las últimas elecciones se celebraron en junio de 2010 y en 2014 deberían de haberse vuelto a convocar. Sin embargo, la decisión a finales de 2010 del Gobierno de Rodriguez Zapatero de suprimir el recurso cameral permanente (la cuota obligatoria anual que pagaban las empresas) cambió el escenario. Esta modificación obligó a reformar la ley estatal de Cámaras y, a su vez, a las autonomías a iniciar un proceso para adaptar a ésta sus propias normativas. Y, ahora, que el Ejecutivo ha declarado abierto el proceso electoral, son los gobiernos autonómicos -en este caso la Generalitat Valenciana- los que definan y aprueben los reglamentos y plazos para la convocatoria de elecciones. En este momentos, el Consell trabaja en el reglamento para que las cinco Cámaras de la Comunidad (Valencia, Alicante, Castellón, Orihuela y Alcoy ) se adapten a la legislación autonómica.



Varios años de ajustes

En el tiempo transcurrido desde las últimas elecciones convocadas, las Cámaras han vivido momentos muy convulsos, ya que la supresión de la cuota cameral obligatoria impactó de lleno en sus finanzas. Las instituciones camerales han ampliado el abanico de servicios que ofrecen a las empresas para reforzar y sanear sus economías.

La alicantina también se vio abocada a decidir ajustes de personal y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. En este contexto, acordó alquilar su sede del antiguo Hotel Palas al Ayuntamiento y trasladarse a un local más pequeño. Tras varios años anotándose pérdidas, la institución de Alicante tiene previsto cerrar este año su ejercicio casi en equilibrio.

Hace apenas dos meses que se apuntó que las elecciones de las Cámaras de España podrían iniciarse en otoño, tras una reunión de la sectorial de comercio. Poco tiempo después, el actual mandatario de la Cámara alicantina, Juan Riera, confirmó que presentaría su candidatura cuando se convocara el proceso electoral. Riera preside de forma interina la institución desde junio del pasado año, cuando el anterior dirigente, José Enrique Garrigós, renunció al cargo.



Riera: «Me siento capacitado»

El pasado 7 de julio, en la reciente Noche de la Economía Alicantina -gala de referencia en la que la Cámara entrega sus premios anuales- el propio Riera se reivindicó como futuro candidato, además de defender el papel económico de la provincia y el maltrato que sufre la Comunidad a nivel de financiación. Como futuro aspirante a repetir en el cargo, Riera hizo referencia en su discurso a los 35 años que lleva en la institución, además de definirse como un «hombre de consenso y talento», pero también de saber «mantener una mano dura» cuando es necesario.

En su intervención fue claro y argumentó: «No voy a jugar a las falsas modestias: me siento capacitado y considero que mi trayectoria me avala; si no, abandonaría ahora mismo toda pretensión», dijo.

Por el momento, la de Riera es la única futura candidatura que ha trascendido. Los nombres de Perfecto Palacio, presidente de Ineca, o del promotor Rafael Regalado, también se han barajado como posibles aspirantes, si bien ninguno de ellos ha confirmado todavía que vaya, finalmente, a presentarse a las elecciones.