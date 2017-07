Salvador Navarro no se da por aludido y niega que el modelo de la CEV sea «sucursalista»

? «No me sentí aludido en absoluto porque el modelo de la CEV no es sucursalista. Los Consejos Empresariales Provinciales tendrán absoluta libertad para elegir a sus representantes en las instituciones y nombrarán un vicepresidente. Nada que ver con una sucursal». Así de contundente se mostró ayer el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, al ser preguntado por el discurso que el jueves pronunció el presidente de la Cámara de Alicante, Juan Riera, durante la Noche de la Economía Alicantina, en el que, sin citarlo expresamente, se posicionó junto a Coepa y Cepyme a la hora de reclamar que se respete la representación provincial en el nuevo modelo de patronal autonómica. «Lo que no se puede pretender es repetir un modelo que tenía 36 años y que se ha roto, que ha quebrado. Ninguna otra institución, ni AVE ni las Cámaras utilizan esa fórmula. Pero las provincias estarán representadas en la CEV incluso mejor que hasta ahora a través de los sectores», insistió el dirigente valenciano. Navarro acudió este jueves a la Noche de la Economía Alicantina, a la que también había sido invitado el presidente de Cierval -en liquidación- que declinó asistir.