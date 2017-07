Los agricultores piden ayudas al Ministerio y a la UE contra la plaga de «xylella»

La agrupación sindical La Unión de Uniones, a la que pertenece La Unió de Llauradors, ha pedido al Ministerio de Agricultura y a la Unión Europea que se impliquen en la lucha contra la plaga de la bacteria «xylella fastidiosa», que afecta especialmente a olivos y almendros y que, tras causar graves daños en las islas Baleares, ha aparecido en la comarca alicantina de la Marina Baixa. La entidad agraria considera que, «dada su gravedad», se trata de un tema que no sólo afecta a Baleares y la Comunidad Valenciana, sino que compete también de forma clara a las autoridades estatales y europeas. Por ello, piden ayudas para erradicar la bacteria e indemnizaciones justas para los afectados.

La Unión de Uniones se reunió ayer en València para analizar la situación y poner en marcha una estrategia conjunta en toda España, que sirva para informar a los agricultores y frenar su posible expansión. La organización insiste en que el Gobierno y la UE no deben «desentenderse» de un asunto que «podría ser letal para la agricultura si no se aplican las medidas adecuadas y se incentiva a los agricultores para que arranquen sus árboles». Por ello, recalcan que el Ministerio no puede descargar todo ese trabajo en las autonomías que sufren la plaga.