Bankia absorbe BMN tras valorarlo en la mitad de lo que costó su rescate público

Al menos de momento, el Estado no ha hecho, precisamente, un negocio redondo con la venta/absorción de BMN a Bankia. Y es que, finalmente, la valoración que el banco con sede en Valencia ha realizado del cofundado por Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra se ha quedado en 825 millones de euros, casi la mitad de los 1.645 millones que el Estado tuvo que inyectar para rescatar a la entidad. No obstante, el fondo público FROB tenía el 65% de BMN, un porcentaje ahora valorado en 536 millones. Por tanto, la distancia, para lo que preocupa al contribuyente, es de 1.100 millones. Ahora bien, como aseguró el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ayer durante la rueda de prensa en la que hizo públicos los detalles de la operación formalizan el lunes por los consejos de las dos entidades, el FROB «no tiene pérdidas porque no ha vendido nada».

En efecto, la operación se ha sustanciado mediante el canje de una acción de Bankia por 7,82 de BMN, de tal forma que los copropietarios del Banco Mare Nostrum se quedan con el 6,67 % de la nueva Bankia, mientras que el FROB eleva su participación hasta el 66,6%. Goirigolzarri destacó que la operación tiene sentido tanto financiero como industrial y que aportará sinergias y valor al nuevo grupo y a sus accionistas, incluido el FROB, obviamente.

Por ejemplo, se espera un aumento de los beneficios en 245 millones en 2020, con un incremento del 16%. Así las cosas, no será hasta cuando el FROB venda su participación en Bankia que se conocerá el alcance real del dinero público recuperado. A este respecto, Goirigolzarri adelantó su impresión de que en este mismo año se puede producir la desinversión de parte del citado 66% del capital en manos del FROB.

Al presidente de Bankia le preguntaron ayer si la baja valoración de BMN responde a que sus activos son peores de lo inicialmente previsto, pero no entró al trapo. Afirmó que se trata de un precio «razonable» acordado con los directivos de BMN. Al anunciar la operación, el FROB había desvelado la existencia de una oferta que valoraba BMN en 1.300 millones, en torno a 0,6 veces su valor en libros. El fijado finalmente es 0,41, basado en el precio de Bankia de cierre del 23 de junio (4,01 euros). Goirigolzarri precisó que la citada oferta no era vinculante y, además, se puso encima de la mesa sin una «due dilligence» que clarificara el estado real del balance del Banco Mare Nostrum. De lo que se deduce que, bien analizado el banco, el ofertante seguramente no habría puesto sobre la mesa esos 1.300 millones.

El consejero delegado, José Sevilla, explicó, por otro lado, que el saneamiento de BMN asciende a mil millones y los costes de reestructuración a 334, aunque se generarán 155 por reducción de gastos recurrentes.