Las empresas familiares estudian recurrir el Impuesto de Sucesiones del Consell

Las empresas familiares de Alicante "plantarán cara" a la modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones aprobado por el Consell, según aseguró ayer el presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA), Francisco Gómez. La entidad alicantina mantuvo ayer una reunión con expertos del despacho de abogados Cuatrecasas "para informarse sobre las posibles vías de actuación legal que se pueden adoptar para hacer frente a los últimos cambios legislativos introducidos en la tributación autonómica", según informa la asociación en un comunicado.

A esta reunión también asistieron el director general de AEFA, Juan José Castón, y miembros del despacho de abogados, entre los que se encontraban el socio de Cuatrecasas Francisco Picó, el socio del grupo especializado en el área del contencioso y tributario, Jaume Bonet, y el asociado sénior de Cuatrecasas, Federico Rodríguez.

Para los empresarios familiares de la provincia, con la nueva normativa tributaria, "las deducciones autonómicas por la trasmisión de participaciones empresariales de padres a hijos en las firmas que facturan más de 10 millones de euros han quedado fuera", según subraya Gómez. Precisamente, el hecho de que el tejido empresarial de Alicante sea en una inmesa mayoría de carácter familiar y, además, son de pequeño o mediano tamaño. El presidente de AEFA considera que con esta modificación "se grava la trasmisión en vida de las empresas de una generación a otra, y ahonda más aún en las diferencias existentes entre unas comunidades y otras". Francisco Gómez advierte de que el momento de la trasmisión y "el relevo generacional es uno de los más complicados de una empresa familiar. Y si le añades un zarpazo económico a los los herederos, eso puede suponer una situación difícil que aboque a la empresa al cierre. Lo que significaría perder puestos de trabajo y riqueza", añade.

Por otra parte, el análisis técnio-jurídico realizado por Cuatrecasas "defiende la existencia de una vía legal para pedir la devolución del impuesto por los herederos", según asegura AEFA en el comunicado. Sobre la modificación tributaria, el abogado Francisco Picó indicó que "no se entiende que la única razón para discriminar sea el tamaño de la empresa que se hereda medido en términos de facturación", añade la nota. Además, el especialista cree que "no se ha prestado más atención a las condiciones particulares de los heredeors, que son, al final, los contribuyentes y no las empresas", señala la asociación en el mismo comunicado.