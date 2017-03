Los economistas alicantinos asesorarán gratis sobre cláusulas suelo

El Colegio de Economistas de Alicante va a poner en marcha una campaña para asesorar a los posibles afectados por las cláusulas suelo, que impiden que las hipotecas se beneficien de los tipos de interés. En concreto, el organismo presidido por Francisco Menargues facilitará a través de su web una lista de profesionales que dispuestos a ofrecer una primera visita gratuita, en la que cualquier ciudadano podrá confirmar si su hipoteca es una de las que contiene este polémico artículo y también recibir un cálculo "aproximado" de la cantidad que le debería devolver el banco.

De esta forma, aquellos consumidores que decidan acogerse al procedimiento voluntario regulado por el Gobierno -y al que todas las entidades tienen obligación de someterse- podrán saber si la cifra que le ofrece la entidad "es la correcta", según ha explicado Menargues en la presentación de esta campaña. Aquellos afectados que no estén de acuerdo con la oferta del banco o que, por ejemplo, quieran recibir asesoramiento sobre la tributación de las cantidades devueltas ya deberán abonar los servicios del economista.

Como ha recalcado el vicesecretario del Colegio, Antonio Rodríguez, no siempre resulta fácil identificar si una hipoteca tiene cláusula suelo mirando su redactado "porque suele disfrazarse con expresiones como 'interés mínimo', 'túnel de interés' u otras semejantes". Lo más sencillo, en su opinión, es comprobar el recibo y ver si ha bajado en la misma medida que el euribor. Rodríguez también recordó que no todas las cláusulas suelo son nulas, solo aquellas que hayan aplicado sin transparencia o que no se hayan negociado individualmente. También apuntó que las empresas y los profesionales lo tienen más complicado para conseguir la devolución.

En cualquier caso, desde el Colegio de Economistas recomendaron intentar siempre llegar primero a un acuerdo a través del mecanismo de devolución arbitrado por el Gobierno y acudir a los tribunales sólo si no se alcanza una resolución satisfactoria.

El vocal del Colegio Antonio Pérez ha explicado, por su parte, los diferentes casos que se pueden producir con respecto a la tributación de las cantidades que los afectados logren recuperar. Quienes más fácil lo tienen son aquellos que no se aplicaron en su momento la deducción por vivienda habitual en la declaración de la renta, que no tendrán que pagar nada al fisco ya que se considera que es una renta ya declarada. Sin embargo, los que sí se aplicaron dicha deducción deberán reintegrar a Hacienda la parte correspondiente de esta deducción de los últimos cuatro años, aunque la casuística es muy variada. También deberán pagar al fisco aquellos que compraron el piso para alquilarlo y se dedujeron la hipoteca como gasto o los que compraron un local comercial e hicieron lo mismo. Por este motivo aconsejaron acudir a un profesional para evitar errores.

Además del asesoramiento personal, el Colegio de Economistas de Alicante también incluirá un simulador en su web para que los afectados puedan realizar por sí mismos los cálculos sobre el dinero que les correspondería.