Cepyme también rechaza la patronal sin provincias que impulsa Valencia

Sugiere poner en marcha una nueva confederación que aglutine al empresariado alicantino.

El nuevo modelo de patronal autonómica que impulsan los empresarios valencianos para sustituir a Cierval, en la quiebra y en proceso de liquidación, tampoco convence a las pymes alicantinas. Así, en declaraciones a este diario, el presidente de Cepyme Alicante, Cristóbal Navarro, rechazó ayer la posibilidad de integrarse en la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) -que el pasado viernes modificó sus estatutos para atribuirse este carácter autonómico-, al menos mientras ésta mantenga su intención de no reconocer ningún papel ni otorgar ninguna representatividad a las organizaciones provinciales.

«No tiene ningún sentido que Cepyme vaya a tener el mismo peso que cualquier asociación sectorial cuando es un organización transversal, que agrupa a multitud de sectores de la provincia de Alicante», señaló Navarro. De esta forma, Cepyme se alinea con las tesis de Coepa, que también ha mostrado su rechazo a los planes de la CEV por los mismos motivos.

Como se recordará, la organización valenciana, presidida por Salvador Navarro, pretende erigirse en la nueva patronal autonómica integrando directamente a las asociaciones sectoriales y a las empresas sin reconocer ningún papel a las patronales provinciales actuales, que deberían darse de alta como una asociación más, si quieren formar parte del proyecto. En su lugar, tiene prevista la creación de tres consejos territoriales sin atribución económica y sin apenas competencias, que serían elegidos entre los miembros de la CEV procedentes de cada provincia.

A pesar de que el propio Salvador Navarro se reunión con el presidente de Cepyme para tratar de convencerlo de las bondades de su proyecto, dentro de la gira que realizó para contactar con las principales organizaciones alicantinas, lo cierto es que el encuentro no parece haber surtido efecto. «Si no se respeta la estructura de representación provincial, no estaremos», insistió Cristóbal Navarro.



Demasiados lastres

En cuanto a la posibilidad de que Cepyme y Coepa se reunifiquen para presentar un frente común frente a València, como empiezan a reclamar algunos empresarios de la provincia, el presidente de las pymes alicantinas señaló que, en todo caso, sigue apostando por la disolución de esta última y su sustitución por una confederación de nuevo cuño. «Coepa sigue teniendo muchos lastres que amenazan su continuidad y creo que debería dejar paso a una nueva organización, bien la propia Cepyme con un cambio de estatutos, o bien una organización completamente nueva que sea capaz de aglutinar a todos», señaló Navarro.

El presidente de Cepyme también criticó al conseller de Economía, Rafael Climent, por reclamar un único interlocutor para todo el empresariado de la Comunidad Valenciana. «¿Por qué sólo tiene que haber una patronal? ¿Por comodidad para el Consell? Sindicatos o partidos políticos hay varios», apuntó ante la posibilidad de que las principales patronales de Valencia y Alicante no logren ponerse de acuerdo para reunirse en una sola organización.

Como publicó este diario, hasta la fecha el Consell no ha querido pronunciarse en este conflicto y ha remitido a la normativa al ser preguntado sobre si reconocerá a la CEV como patronal autonómica, aunque no incorpore a la patronal provincial de Alicante. En concreto, señaló que son las organizaciones empresariales las que deben demostrar su representatividad ante la administración de acuerdo con lo establecido en la legislación.