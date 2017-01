El PP echa un cable a Coepa y también pide que el IVF asuma ya el Centro de Oficios

Coepa ha encontrado un aliado en su petición para que el Instituto Valenciano de Finanzas asuma cuanto antes la titularidad del centro de oficios de la patronal a cambio de saldar la hipoteca que la organización empresarial le adeuda. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, ha instado al banco público a hacerse cargo "cuanto antes" de estas instalaciones para que la patronal pueda "volcarse en su apoyo al empresariado".

A juicio del político popular, "no es lógico" que a pesar de haber aceptado el plan de viabilidad de Coepa -al no haber presentado recurso contra el mismo- "el IVF IVF no asuma desde ya sus obligaciones para poder pasar página". En este sentido, Barcala señala que el traspaso de titularidad permitirá al organismo público "recuperar cuanto antes su deuda", al tiempo que Coepa se liberaría "de una carga que no puede sobrellevar en estos momentos".

Como ayer adelantó este diario, la patronal ha remitido al IVF un escrito ofreciendo oficialmente la construcción de su malogrado centro de oficios a cambio de saldar la deuda pendiente con el organismo público de 3,2 millones. Una solución contemplada en el plan de viabilidad que acompañaba al convenio con el que Coepa logró salir de la situación concursal en la que se encontraba. Una vez que está claro que el banco público se quedará el edificio, los empresarios quieren soltar lastre cuanto antes para no seguir pagando los costes de mantenimiento de las instalaciones.

Desde el IVF reconocen que han recibido el ofrecimiento -el banco público ya ha señalado que aceptará la propiedad del edificio- pero sostiene que aún está valorando qué destino le dará, ya que debe utilizarse obligatoriamente para impartir formación, según el convenio por el que el Ayuntamiento de Alicante le cedió la parcela. Por eso está en negociaciones con el Servef para que lo utilice para dar cursos.