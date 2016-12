Cómo reclamar el dinero y quién puede hacerlo

A juzgar por la reacción de ayer, las entidades financieras no parecen dispuestas a facilitar las cosas para que los afectados por las cláusulas suelo puedan recuperar su dinero, lo que obligará a los clientes a reclamar. Estos son algunos consejos para hacerlo con éxito.

¿Cómo saber si se tiene una cláusula suelo? Las cláusulas suelo se denominan de esta forma porque impiden que el interés cobrado por la hipoteca baje de determinado porcentaje, de forma que el banco se garantiza unos ingresos mínimos a costa del cliente. Así, por ejemplo, aunque se contratara el préstamo con un tipo del euríbor más el 0,50%, si la cláusula suelo está establecida en el 3% nunca se bajará de esa cifra. Fue a partir de 2009, con el desplome del euríbor, cuando la mayoría de estas cláusulas se activó y los clientes se dieron cuenta del engaño.

¿Quién puede reclamar? Todos los afectados que consideren que la cláusula suelo de su hipoteca es abusiva porque no se le informó debidamente al contratar la hipoteca. El Supremo ya ha determinado que lo son las de BBVA, Cajamar, Abanca y Popular y el juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid también declaró nulas las de otras 40 entidades, aunque la sentencia no es firme. Hasta ahora se les devolvía el dinero cobrado de más desde mayo de 2013, cuando se pronunció el Supremo, pero tras la sentencia del Tribunal de la UE se puede reclamar la cantidad total abonada de más. Así, entre los beneficiados de este fallo están los cientos de miles de clientes de las entidades afectadas por la sentencia del Supremo a los que se dejó de aplicar la cláusula inmediatamente tras el fallo pero no se les devolvió ni un euro. Ahora pueden exigir estas cantidades, según explica el abogado especialista en finanzas Pedro Pérez, de Pérez Cortés Abogados.

¿Qué ocurre con los que ya reclamaron? Quienes ya hayan reclamado en el juzgado y tengan una sentencia firme, no podrán beneficiarse del fallo europeo, según explica Pérez, al considerarse «materia juzgada». También lo tendrán complicado los que aceptaron un acuerdo extrajudicial con su entidad –muchas propusieron a sus clientes pasar a una hipoteca fija a cambio de retirar el suelo– en el que constara que renunciaban a posibles reclamaciones posteriores. Eso sí, no todos estos acuerdos son legales ya que la renuncia debe quedar muy clara. De hecho, desde organizaciones como Adicae los consideran todos ilegales.

¿Qué pasos hay que dar? Pedro Pérez aconseja presentar, en primer lugar una reclamación ante la propia entidad y luego acudir al juzgado si no hay una respuesta satisfactoria. Iria Aguete, directora del área de Banca de Reclamador.es aboga por acudir directamente a los tribunales con una copia de la escritura de la hipoteca y alerta frente a los pactos que ofrezcan las entidades.

¿Tiene repercusiones fiscales? Sí, aquellos que consigan recuperar el dinero deberán rendir cuentas ante Hacienda, sobre todo si se lo desgravaron en su momento.