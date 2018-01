El Atlético de Madrid confirma la salida de Augusto

El Club Atlético de Madrid ha confirmado este miércoles la marcha del centrocampista argentino Augusto Fernández al Beijing Renhe chino, club que entrena el español Luis García Plaza y por el que ha firmado después de más de dos años perteneciendo a la disciplina rojiblanca.



"Queremos desear toda la suerte al centrocampista argentino en este nuevo reto que afrontará en China. Nuestro club ha alcanzado un acuerdo con el Beijing Renhe chino para el traspaso de Augusto Fernández. El centrocampista pasó el reconocimiento médico y firmó su nuevo contrato con la entidad china", apuntó el club rojiblanco a través de su página web.





Acuerdo con el Beijing Renhe FC para el traspaso de @augusto12f.

¡Buena suerte en tu nueva etapa! ¡Gracias, Augusto!

? https://t.co/pGkgca5Q3d pic.twitter.com/t9TgdupHCX — Atlético de Madrid (@Atleti) 31 de enero de 2018

El club, que no desveló las cifras de la operación, agradeció a su ya ex jugador los servicios prestados. "Después de algo más de dos años en nuestro equipo, se marcha un jugador carismático que caló hondo en el vestuario y entre nuestros aficionados. Su compromiso dentro y fuera del campo hace que despidamos hoy a un gran profesional al que queremos desearle toda la suerte en su nueva etapa en China", añadió.Augustoprocedente del Celta de Vigo. El jugador argentino disputó con la camiseta atlética un total de 34 partidos.Pero fue el 25 de septiembre de 2016 cuando la carrera deportiva de Augusto Fernández iba a suponer un antes y un después. Ante el Deportivo de la Coruña en el Vicente Calderón, el mediocentro sufrió una grave lesión de rodilla que le hizo perderse toda la temporada. A pesar de superarla, y volver en julio de 2017, el argentino no contó con demasiados minutos para Diego Pablo Simeone en la presente campaña.