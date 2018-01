El Manchester City paga 65 millones para llevarse a Laporte del Athletic Club

El central francés Aymeric Laporte va a dejar el Athletic Club de Bilbao después de abonar la cláusula de rescisión de 65 millones de su contrato, requisito obligatorio para rescindir su contrato con el club vasco y poder poner rumbo presumiblemente al Manchester City inglés de Pep Guardiola.



"El 29 de enero de 2018, la Liga de Fútbol Profesional ha certificado a nuestra entidad que el jugador Aymeric Laporte ha cumplido los requisitos para la válida resolución unilateral del contrato de trabajo que le ligaba al Athletic Club", confirmó el Athletic en su página web.



El conjunto bilbaíno indicó que este paso dado por el central "señala que ha manifestado su voluntad de extinguir y resolver unilateralmente la relación contractual y que se ha depositado el importe de la indemnización establecida en el contrato".



"El Athletic agradece al jugador su aportación durante el tiempo que ha permanecido en nuestro club. En este sentido, el Athletic Club seguirá trabajando para que formar parte de su primer equipo siga siendo la máxima aspiración personal y profesional de todos y cada uno de los jugadores y jugadoras, representantes de un proyecto y filosofía deportiva únicos", añadió el Athletic.





El club vasco recalcó que su "futuro se encuentra construido sobre una elección libremente adoptada en el pasado y que solo conlleva una sensación de orgullo" y a la que "han servido cientos de jugadores y jugadoras" que han considerado su primer equipo "como su aspiración". "Y esta apuesta se encuentra tanto en quienes han permanecido en el Athletic a lo largo de su carrera deportiva por deseo propio, como en quienes han tenido una salida no buscada fruto de las decisiones técnicas de cada momento", advirtió."Jugadores y jugadoras protagonistas, en definitiva, de un genuino compromiso personal y colectivo con el que cada una de las personas que componemos el Athletic no puede más que sentirse vinculada", sentenció el equipo vizcaíno.Por su parte, Laporte dio la gracias a los aficionados rojiblancos por "todo" lo que le han dado. "Llegué siendo un adolescente y aquí me he formado como persona y como futbolista. Mi salida, ante un nuevo reto en mi carrera profesional, no quiero que sea un adiós, sino un hasta pronto. Aquí dejo un Club único, diferente y que jamás olvidaré. Por todo ello Eskerrik Asko (Muchas gracias)", afirmó el francés.El defensa, que tenía contrato hasta 2020,y debutó con el primer equipo el 9 de diciembre de 2012, momento en el que se convirtió indiscutible en la zaga de los 'Leones', con los que conquistó la Supercopa de España en 2015 y disputó la final de la Copa del Rey de 2014-15.La semana pasada, se avivó la posibilidad de su marcha por el interés del City, líder de la Premier League inglesa, y