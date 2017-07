Pepe ficha por el Besiktas turco

El central portugués Kleper Laverán, Pepe, ex jugador del Real Madrid durante las últimas 11 temporadas, se ha convertido en nuevo futbolista del Besiktas turco después de alcanzar un acuerdo hasta el 30 de junio de 2019, informó el club blanquinegro.

Pepe, que no ha podido resolver su futuro hasta que terminó la Copa Confederaciones, se ha decidido por el Besiktas pese a las ofertas que había recibido de Italia y de Francia, según expresó el entorno del que fuese central del Real Madrid durante la última década.

El actual campeón de Liga en Turquía ha hecho una fuerte oferta por Pepe según revela el diario deportivo 'Fanatik'. El defensa internacional ha firmado dos temporadas, más un tercera opcional, y cobrará 4,5 millones de euros por temporada.

Después de ser un jugador muy importante en la historia del Real Madrid, Pepe no se marchó de la mejor manera. "Lo que ha hecho Zidane con el Real Madrid es espectacular, pero hay cosas que no entiendo. No me he despedido de Zidane porque Zidane y el Real Madrid sabían que me iba antes que yo", explicó días después de su adiós.

"Terminé una etapa y ahora empieza otra nueva", dijo Pepe, que ha firmado su contrato este martes. El zaguero luso, a sus 34 años, ha ganado la Liga de Campeones en tres ocasiones, la Liga española, otras tantas, y la Copa del Rey dos veces además de ser tres veces campeón del mundo con el Real Madrid. Con Portugal es campeón de Europa desde el verano pasado.