Quique Setién, nuevo entrenador del Betis.

El Benito Villamarín, el nuevo jardín del estratega de seda. Quique Setién, que completó 78 duelos con la UD Las Palmas, en las dos últimas temporadas, se ha comprometido con el Real Betis para las próximas tres temporadas -dos cursos, con un tercero opcional y en el que percibirá 1,5 millones por curso todo su equipo, como detallan los medios de comunicación hispalenses-. Es el nuevo director de orquesta de un Betis que tratará de escapar de las llamas con la mano del emperador barroco, que selló la permanencia por partida doble en la Isla y llegó a lucir el liderato.

En virtud del compromiso hecho público este viernes por el club verdiblanco en su web, el cántabro es el elegido para rescatar al Betis de la catarsis. Será el segundo reto de ex del club isleño en Primera División (de amarillo completó 68 duelos, y se convirtió en el cuarto entrenador en la historia de la UD Las Palmas con más presencias en la máxima categoría).

Con la llegada del técnico cántabro, según el club, "el Real Betis apuesta por un estilo de juego que se acerque a lo que demandan los aficionados béticos", una "idea de fútbol que se extenderá a los diferentes escalafones de la cantera verdiblanca". Este acuerdo llega tras rescindir su contrato con la UD Las Palmas, que expiraba el próximo 30 de junio. Setién aterrizó anoche en el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla, y estuvo acompañado por su equipo de asesores, Eder Sarabia, su segundo preparador, y Fran Soto, asistente y responsable de la parcela física.

En la presentación, el nuevo entrenador verdiblanco vuelve a salir en defensa de su estilo. "Os puedo asegurar que, cuando llegué a Lugo, por poner un ejemplo, todo el mundo me decía que en Segunda B no se podía jugar al fútbol y aquí, en cambio, vine con ese equipo y propusimos un gran juego".

Por otro lado, desvela los puntos fuertes de sus propuesta y su primera visión del plantel bético. "Tiene que haber en todo una coincidencia. Hay cosas en la plantilla que te gustan y otras que te gustan menos, pero a un futbolista le conoces cuando trabajas con él. Acabamos de llegar y hemos empezado a hablar. Todavía no tengo un conocimiento profundo de muchas cosas (...) Entiendo el juego a través del balón y tengo una relación con los jugadores de tú a tú, porque yo todavía a veces me siento jugador y me meto dentro de los propios futbolistas. A todos les gusta el balón".



Etapa amarilla



Se le cuestionó por su paso por la UD Las Palmas, y detalló que "aquello se acabó". Nueva era en Heliópolis: "Arranco limpio". "Yo no quiere imponer nada. Solamente a los futbolistas que, después de un tiempo, no entiendo qué camino deben tomar. Lo que pasó en Las Palmas allí se queda. Es muy largo de contar y habría que estar allí. De Las Palmas me queda el recuerdo de la afición y lo que hemos hecho allí. Es un tema que está cerrado. Ahora empiezo con expectativas e ideas nuevo. Arranco limpio. Aquello se acabó".