Aspas pide paso en el último ensayo

Rodrigo parte como delantero titular en el último amistoso antes del estreno frente a Portugal, pero carece de oportunidades de gol.

En el último simulacro antes del Mundial, España se atascó ante Túnez, un rival inferior pero atrevido que supo frenar a los de Lopetegui, al menos hasta los últimos cinco minutos, cuando Aspas marcó el tanto de una victoria que no oculta la fragilidad que la «Roja» tiene aún que corregir antes del próximo viernes. Hay mucho que mejorar.

España afrontó el último ensayo con un once que bien podría ser el que se enfrente a Portugal. Rodrigo, como nueve de referencia, remachó una alineación con los teóricos titulares, a la espera del lesionado Carvajal. Sin embargo, a la selección le costó encontrar su mejor versión debido a los problemas que le propuso un trabajado Túnez.

Eso sí, el equipo de Lopetegui aprovechó su calidad en el centro del campo para dominar la posesión e imprimir una circulación rápida. Para contrarrestarlo, los tunecinos adelantaron las líneas de presión y evitaron atrincherarse en el área. De hecho, el cuadro africano mostró buenas maneras con el cuero, nunca lo rifó, y en cuanto lo robaba en zonas intermedias lanzaba contragolpes sin complejos.

De esta manera, un error de Thiago, a veces demasiado virtuoso en zonas comprometidas, sumado a un despiste de Odriozola, permitió un centro desde el lado derecho que acabó con Sassi rematando desde el punto de penalti de manera muy inocente a las manos de un De Gea prácticamente batido.

Y es que España controlaba pero no inquietaba, no asustaba. El ritmo del partido, con los dos equipos comprometidos en la presión, fue descendiendo con el paso de los minutos y apenas aparecían espacios. Lo sufrió más que nadie Rodrigo, desaparecido en el juego posicional español, sobre todo en sus estériles posesiones de lado a lado. Después de dibujar mil posibles desmarques, su única y mejor opción se materializó en un centro de Odriozola que el atacante valencianista intentó, sin éxito, rematar con la cabeza. No obstante, Rodrigo se fajó con los centrales rivales, sin que ningún balón le llegara con ventaja para encarar la portería tunecina.

El que tampoco conectó bien su remate fue Slitti, quien tras otra jugada de Túnez por el lado de Odriozola, el costado más débil de una defensa española frágil en su última prueba antes del estreno frente a Portugal, falló en el área pequeña.

Después de 45 minutos, las sombras eran más que las luces en el juego de España. Lopetegui llegó pensativo al vestuario en el descanso y apostó por tres cambios. Nacho, Koke y Lucas Vázquez entraron para refrescar el ataque de la selección, que pasó a ser algo más profundo. Silva pudo adelantar a España tras un fallo de la zaga tunecina, incapaz de despejar un centro de Ramos, pero el canario no afinó su potente remate desde dentro del área.

Túnez cedió terreno, quizá por culpa del cansancio, la «Roja» jugó algo más cómoda y llegaron las faltas reiteradas en el centro del campo. Además, a la hora de partido, Rodrigo dio paso a Costa, como Silva a Asensio, y Túnez se sumó al carrusel de cambios. El encuentro se enfrió, se desdibujó, pero España iba ganando a los puntos.

Lopetegui hizo entrar a Iago Aspas por Jordi Alba y cambió el sistema táctico. En los últimos minutos, España cerró con tres centrales y atacó con dos delanteros, una probatura que probablemente utilice durante el campeonato en aquellos partidos en los que, como ayer, el combinado nacional se atasque. A cinco minutos del, Diego Costa se plantó mano a mano ante Mathlouthi, aguantó y pasó atrás para que Aspas marcara el tanto del triunfo con un zurdazo. El viernes ya no será un simulacro.