Serrano: «Hita no hará negocio con el Alcoyano»

Juan Serrano, renovada la confianza como presidente del Alcoyano por parte del consejo de administración, ha corroborado que Miguel García Hita, agente de jugadores, forma parte de la comisión deportiva junto al gerente Fernando Ovidio y él mismo. El mandatario ha matizado, no obstante, la función del representante alicantino en el organigrama. «Miguel Hita es un profesional del fútbol, una persona que no tiene pretensión de hacer negocio con el club ni de ser popular. Vamos a intentar hacer la mejor plantilla posible con sus conocimientos», dijo.

Serrano ha descartado que la finalidad de García Hita sea incorporar al plantel a sus representados. «Al final nosotros decidiremos qué jugadores tienen que venir y no por que sean de él o no. Queremos confeccionar una buena plantilla, pero plantilla Alcoyano con nuestro presupuesto y limitaciones». Según el dirigente alcoyanista «siempre estamos con la misma historia, que si viene uno de fuera, que si pone el dinero y es el que manda... Llevamos la misma línea de trabajo desde que soy presidente. Ya me gustaría que hubiera empresarios que tuvieran la decencia de venir y poner dinero como lo está haciendo una persona que ha venido de fuera. No es que ponga dinero continuamente, ha puesto el mismo que nosotros y está colaborando. Ojalá salieran seis o siete empresarios de Alcoy y pusieran el dinero necesario para hacer un presupuesto como se merece el Alcoyano».



Cantera

La plantilla del próximo curso tendrá más en cuenta a los canteranos, según el presidente. «Nos interesa gente de la casa. De entrada, dos jugadores que finalizan de juvenil tendrán ficha del primer equipo si se lo ganan y el entrenador ve que tienen el nivel», sentenció Serrano.