Varela: «Me da miedo no controlar ahora la euforia»

?David Varela estaba radiante de alegría pero supo contenerla porque queda la final de mañana. El técnico lucentino afirmó a la cadena Cope que quedó «muy satisfecho» del juego de su equipo. «El equipo ha estado mucho mejor y sobre todo atrás. Sidibe ha dominado, ha sido muy vistoso su trabajo porque ha anotado mucho», señaló Varela. «Necesitamos ganar porque todavía no hemos hecho nada. Ha salido todo bien, me da más miedo la euforia que levantar la moral de los jugadores como hicimos, nos queda mucho trabajo. El Canoe no se rinde nunca, por eso está en la final», afirmó el técnico, que agradeció el apoyo de los seguidores desplazados. «Quiero dar las gracias a todos los aficionados que han venido, nos vamos a dejar la vida por ascender», añadió. Por su parte, Álvaro Lobo tiene claro que el equipo mañana «va a dejarse la vida». «Queremos ver lleno el Pedro Ferrándiz porque queremos ascender por ellos».