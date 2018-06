La UA se queda sin milagro en Roldán

No hubo milagro y la UA acaba la temporada en cuarta posición tras caer ante un Roldán que se proclamó campeón de Liga. Las alicantinas lo tenían muy complicado para conseguir su primer título tras su pinchazo de la pasada jornada. El conjunto de Maravillas Sansano debía sorprender al Roldán y esperar que el Atlético no ganara ante un Soto del Real ya descendido. No se dio ni un resultado ni otro y las alicantinas finalizan una grandísima temporada en la que han luchado por el título de Liga de la Primera División hasta la última jornada.

La UA salió a por todas en un pabellón volcado con su equipo ante la gran oportunidad que tenían por delante. Lara Terrés metió el miedo en el cuerpo tras adelantar a las alicantinas en los primeros minutos del encuentro. Vanessa, que fue la auténtica protagonista con cuatro goles, no tardó en dar oxígeno a su equipo tras empatar y minutos después poner por delante a su equipo (2-1). La UA no estaba dispuesta a poner las cosas fácil y por mediación de Elena logra el gol del empate. Pero el Roldán se volcó en la portería contraria y Vanessa dio el título de Liga al conjunto local. Por su parte, que hizo sus deberes en la cancha de Soto del Real, vio cómo se quedaba sin revalidar su título. Goleó pero dependía del resultado del Roldán, con quien tenía el average perdido.