Varela: «Los árbitros les han permitido todo»

? Monumental enfado que llevaba David Varela, técnico del HLA Alicante, tras caer ante el Canoe. El técnico lucentino cargó contra los árbitros y les acusó de haber sido demasiado permisivos con los jugadores locales, todo lo contrario que contra el Lucentum. «Les han permitido muchas faltas y les ha hecho llegar con mas posibilidades al final del partido». El técnico señaló que «cada vez que recibimos nos pitaban falta. No han estado justos con uno y otro equipo. No queda más remedio que ganar el domingo. Hemos intentado buscar la quinta de Tyson pero ha hecho 12, le hemos buscado para castigarle», afirmó el técnico en declaraciones a la cadena Cope. «No hemos estado al nivel de dureza que exigía el partido. Así es más fácil para ellos porque no sufre su juego interior», añadió Varela, que ya piensa en el encuentro de mañana, que puede ser definitivo. «Será

otra final, ahora sin red».