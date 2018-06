Mir: «El objetivo en dos años es tocar la Segunda División»

Vicente Mir compareció en la sala de prensa de El Collao esbozando una ligera sonrisa acompañado del presidente, Juan Serrano. El nuevo entrenador del Alcoyano subrayó en su primera intervención haber cumplido un viejo deseo. «Las sensaciones son muy buenas. Tuve un pasado aquí donde disfruté mucho jugando, a pesar de que no fue un año bueno, y después he tenido ocasión de ver muchos partidos del Alcoyano. Siempre he tenido la ilusión de entrenar aquí y al final lo he conseguido». El valenciano ha firmado por dos temporadas con la finalidad de consolidar un proyecto ambicioso. «En estos dos años vamos a intentar ponernos un objetivo claro que es tener al Alcoyano en puestos de arriba. Voy a intentar hacerlo bien para que el club pueda tocar la Segunda División», explicó.

En lo que respecta a la confección del plantel, sólo el mediocentro Javi Ribelles tiene contrato en vigor, confirmó que «hemos hablado de este tema y la base del equipo vamos a intentar renovarlo. Estamos hablando entre ocho y diez futbolistas contando con los sub'23. La idea es hacer una buena plantilla, no me voy a fijar en la edad sino en que sean buenos jugadores para el Alcoyano. Con las limitaciones económicas vamos a hacer un equipo capaz de luchar todo el año por la zona de play-off».

Mir apostó por la continuidad de Eldin y Omgba, mientras que en el caso del delantero Gato, con quien coincidió en el vestuario del Hércules, argumentó que «es un futbolista importante para el club, pero todos tienen una etapa. Mi idea es hablar con él y ver qué piensa. Nunca tuve problemas con él, simplemente que no jugaba porque contaba con una gran plantilla. Aún así tuvo sus minutos, pero no era un titular indiscutible».

El preparador afincado en Benidorm fijó el foco en recuperar la solvencia en los compromisos de local. «El Collao lo conozco de todas las formas posibles y pienso que para nosotros debe ser muy fuerte. La mayoría de puntos los tenemos que sacar aquí. Nos tenemos que hacer fuertes junto con la afición. Es un campo muy peligroso para cualquier rival y hemos de conseguir que sea así. Venir a Alcoy es casi como decir el empate me vale». Por otro lado, mantendrá el organigrama técnico de su predecesor, Mario Barrera. «No voy a cambiar absolutamente nada. Conozco a José Tomás y a Balaguer. Adri, con quién ya he hablado, también estará con nosotros».



Señas de identidad

Mir esbozó el sello que pretende inculcar al Alcoyano. «Soy de los entrenadores que gusta que mi equipo juegue a fútbol y sea bastante atrevido. Me gusta presionar en campo contrario. Igual no es el equipo de segunda jugada al que se está acostumbrado a ver en Alcoy». Por último, confirmó estar abierto a acoger en la plantilla a descartes del Hércules. «Me interesan, pero también del Mallorca o del Elche, pero es difícil».