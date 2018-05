Rubiales traslada su "lealtad" a Lete

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha trasladado su "lealtad institucional" al secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, y la voluntad de "trabajar codo con codo" con el Consejo Superior de Deportes (CSD) en su primera visita a la sede de dicho organismo. "Nos hemos encontrado con un presidente del Consejo con muchas ganas de trabajar. Hay temas en los que tenemos puntos de vista prácticamente idénticos, y en otros no, y tenemos que avanzar", indicó Luis Rubiales, que admitió que fue una reunión más larga de lo normal, algo más de una hora y 20 minutos.

En la misma, se pusieron encima de la mesa del despacho de José Ramón Lete "una serie de temas que tienen que se comunicados para que haya unas segundas, terceras y cuartas reuniones de trabajo". "Pero, fundamentalmente, hay que quedarse con el talante que queremos exportar desde la Federación. La primera institución que hemos querido visitar es presidente del CSD. Aquí estamos para tratar de transmitirle nuestra lealtad institucional y la voluntad de trabajar codo con codo en todo aquello que sea posible", señaló.

Rubiales, que espera que encontrar "caminos y soluciones a los problemas que hay, que no son pocos", manifestó que "todo esfuerzo es poco para tratar de estar bien con la Administración". "Cosa diferente es que haya puntos de vista encontrados, que sin duda los va a haber, pero somos deportistas que estamos acostumbrados a la competición y vamos a competir con lealtad. Vamos a tratar de buscar soluciones a los problemas, y no poner problemas donde no los hay", aclaró. Lete siempre "va a tener las puertas abiertas de la Federación" y Luis Rubiales espera poder invitarle al palco el próximo 15 de julio en Moscú, lo que implicaría que España habrá alcanzado la final del Mundial de Rusia. "Ojalá pueda estar el 15 de julio. Pero somos deportistas y vamos paso a paso", matizó.

Respecto a la reunión que mantendrá con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el próximo viernes en la sede de la RFEF, dijo que era una obligación. "No entiendo las relaciones de otra manera. Trato de ser una persona educada y receptiva y espero encontrarme lo mismo", expresó.

Asimismo, el presidente de la RFEF se refirió a los cien días que le concedió Javier Tebas para evaluar su gestión. "Ni él, ni el secretario de Estado ni yo somos nadie para dar los cien días. Los cien o mil días nos los da el fútbol, que es el que tiene que decidir. A veces no hay que hablar hasta las reuniones y esa lealtad institucional hay que ponerla en práctica todos. Javier preside una institución importantísima y es vital para todos que busquemos puntos de encuentro. Luego cada uno tratará de defender sus intereses", aclaró.