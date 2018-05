Andre Collin deja el Elche

El sudamericano también requería que la mayoría de la plantilla estuviera dedicada exclusivamente al equipo. La entidad debe pagar el 14 de junio 24.000 euros de inscripción y sólo dispone de 7.000.

André Collin no continuará la próxima temporada como entrenador del Club Voleibol Elche Viziusport en la Superliga Femenina. A pesar de que el técnico brasileño ha comandado al equipo ilicitano en su ascenso a la máxima categoría, sus pretensiones económicas y de proyecto ambicioso no puede ser asumido por el club que, «con mucha pena», no puede seguir manteniendo el sueldo de uno de los preparadores más prestigiosos que ha tenido el voleibol femenino español.

El Elche apostó muy fuerte la temporada pasada por Collin, con quien mantenía una buena relación porque había jugado en el conjunto masculino. El brasileño llegó al equipo ilicitano después de ganar dos Superligas, una Copa y dos Supercopas con el Naturhouse La Rioja. A pesar de ese palmarés decidió bajar a la Superliga-2 para lograr un ascenso histórico con el Viziusport, que ha conseguido de forma brillante sin perder ningún partido.

André Collin ya avisó, en una entrevista a INFORMACIÓN, que la Superliga es una categoría mucho más profesional que la Superliga-2. Por ello, solicita un sueldo acorde y, además, formar una plantilla con refuerzos importantes de jugadoras totalmente profesionales que se dediquen exclusivamente al equipo.

Sin embargo, según explica el presidente del Club Voleibol Elche, David Agulló, «un año podíamos aguantar su sueldo, pero otro no, porque somos un equipo bastante modesto». Además, el máximo responsable de la entidad ilicitana recuerda que «nosotros tampoco podemos tener jugadoras exclusivamente profesionales. Nuestra idea es firmar jugadoras a cambio de trabajo en la empresa del principal patrocinador o en otras, que puedan ayudar entrenando a la base y que tengan una pequeña nómina. No podemos llegar más allá».

Después de no alcanzar un acuerdo con el entrenador brasileño, el presidente del Club Voleibol Elche ha comenzado a activar el plan B y espera que a lo largo de esta semana pueda tener al nuevo técnico.

Mientras tanto, el conjunto ilicitano afronta otro reto difícil a nivel económico. El próximo 14 de junio tiene que inscribir a su equipo femenino en la Superliga y, para ello, debe pagar 21.000 euros de inscripción más 3.000 de un aval, que exige la Federación Española de Voleibol. Hasta ahora, el Elche sólo va ha podido recoger 7.000 euros, aunque David Agulló espera lograr todo el dinero. «El tema va bastante lento. Quedan dos semanas y esperamos que lo podamos conseguir».



Adriá Smith se retira

Por su parte, la capitana del Elche Viziusport, Adriá Smith, tampoco continuará la próxima temporada. La jugadora cubana, que ya ha superado los 30 años, tiene decidido abrirse un nuevo futuro en el mercado laboral debido a que los sueldos del voleibol femenino no dan para vivir de una forma medio decente.