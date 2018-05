Los jugadores vuelven a salir para agradecer el apoyo

? La comunión entre la grada y el equipo es una de las claves de que el HLA esté a dos victorias del ascenso a la LEB Oro. Los jugadores volvieron a salir a la cancha tras concluir el partido para agradecer el apoyo de la afición. Más de 3.500 espectadores crearon de nuevo un ambiente mágico en un Pedro Ferrándiz con ganas de fiesta. No dudaron los jugadores en celebrar casi cada canasta con la grada con miradas cómplices. De nuevo el espíritu lucentino vuelve a reflotar tras años debatiéndose entre la vida o la muerte. No faltaron numerosos ojeadores en la grada, entrenadores de categoría superior y un exjugador lucentino, Pedro Llompart, convertido ya en habitual espectador. No sería de extrañar volver a ver al base con la camiseta del Lucentum. También hubo representación del Hércules con Portillo, Quique Hernández y su director de comunicación, Tomás Moya. Un día grande que debe servir para coger moral de cara a Madrid.