?El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) admitió no saber «qué ha pasado» para tener que retirarse por falta de potencia en su monoplaza en la vuelta 52 del GP de Mónaco, aunque es consciente de que van a tener «problemas» después de no tener «la fiabilidad necesaria». «No sé qué ha pasado aún, no sé ni si el equipo lo sabe. Algo del motor o algo de la caja de cambios. Hicimos algunos cambios de sensores a ver si lo recuperábamos, pero el coche se paró», lamentó.