Sandra Alonso conquista la Copa de España de Féminas Sub 23

La ciclista torrevejense Sandra Alonso, del equipo Bizkaia Durango-Euskadi Murias, se ha proclamado campeona de la Copa de España de Féminas de ciclismo, categoría Sub 23, tras el cierre de la competición que ha tenido lugar en la localidad navarra de Sarriguren. En la categoría élite se ha impuesto la vasca Ana Usabiaga, con la alicantina en segunda posición. "Estoy muy contenta de cómo ha ido mi participación en la Copa de España. Mi objetivo era luchar por el maillot sub 23 y hasta el final he tenido opciones en el absoluto. El equipo me ha ayudado mucho y agradezco todo su trabajo. En juveniles ya había ganado esta Copa y me sirve para creer que estoy en el buen camino", recordaba al final de la carrera Sandra Alonso, que ya tiene puesta su mirada en el campeonato de España que se disputará en Castellón a finales de junio. Apuntar que Sandra y su equipo han ganado el trofeo por escuadras.

En la prueba también ha competido la noveldense Natalia Fenoll (Glas Smurfit Kappa), que ha estado adelante con las mejores a pesar de las inclemencias del tiempo. Su objetivo lo tiene puesto ahora en el Nacional.

Alba Teruel (Movistar Team) ha ganado la sexta y última prueba de la Copa de España Cofidis femenina por delante de Lucía González y Gloria Rodríguez. Sandra Alonso ha ocupado la sexta plaza en una carrera que debido a la condiciones meteorológicas ha tenido que ser recortada. La ganadora se ha definido al primer paso por meta y en vez de los 80 kilómetros previstos la prueba se ha quedado en 33.

Clasificación de la última prueba de la Copa de España:

1. Alba TERUEL Movistar Women Team 56´37"

2. Lucía GONZÁLEZ Bizkaia Durango-Euskadi Murias m.t.

3. Gloria RODRÍGUEZ Movistar Women Team a 9 seg.

4. Ainara ELBUSTO DC Ride-Vektor Cycling a 29 seg.

5. Sandra ALONSO Bizkaia Durango-Euskadi Murias m.t.

6. Ana USABIAGA Euskadi-Eustrak m.t.

7. Yessica PÉREZ Bizkaia Durango-Euskadi Murias m.t.

8. Iurani BLANCO Catema.cat m.t.

9. Irene USABIAGA Euskadi-Eustrak m.t.

10. Sara MARTÍN Sopela Women´s Team m.t.

Campeonas de la Copa de España Féminas:

Élite. Ana Usabiaga

Sub 23. Sandra Alonso

Junior. Mireia Trías

Cadete. Eva Anguela