El Orihuela busca afianzar su renta ante el Cristo Atlético

El Orihuela C.F. afronta su primer partido de play-off en Los Arcos frente al Cristo Atlético de Palencia este domingo, 27 de mayo de 2018, a las 18:00 horas. A pesar de que el equipo local tiene la eliminatoria de cara, tras vencer fuera de casa por cero goles a uno el pasado domingo, el técnico Miguel Ángel Villafaina insiste en que no será fácil cerrar el cruce. La concentración y el apoyo de su afición serán clave para que el conjunto alicantino consiga acceder a la siguiente ronda.

El Palencia-Cristo Atlético es un equipo joven que llega en forma al play-off. El cuadro de Jonathan Prado no había perdido desde el 7 de enero de 2018 hasta el pasado domingo, cuando cayó frente al Orihuela, sumando en este periodo una racha de 12 partidos ganados consecutivos. En la ida de la eliminatoria, el conjunto palentino demostró su preparación para afrontar el encuentro y dejó claro que no iba a vender barata su piel. De hecho, el solitario gol de Benja llegó en el último suspiro.

El técnico del Orihuela C.F. tendrá a toda su plantilla disponible para el encuentro, a excepción de Fran Martínez, que continúa recuperándose de las molestias de rodilla que ya le impidieron ser convocado en la ida de la eliminatoria.

La directiva del conjunto amarillo ha fijado el precio de la entrada única en taquilla en 12 euros para mayores de edad, mientras que los tickets para jóvenes de entre 14 y 18 años costarán 5 euros, y los de menores de 14, 2 euros. Sin embargo, el club escorpión ha habilitado la venta anticipada de entradas en las oficinas de Los Arcos, en la que los abonados podrán adquirir sus localidades por 8 euros, mientras que los no abonados lo podrán hacer por 10 euros, y los niños abonados podrán recoger su entrada gratis. Todo ello el viernes de 11 a 13:30 y de 18 a 20:30 horas, y el sábado de 10 a 14 horas.



«El 0-1 no es determinante»

Al término del partido, el entrenador del Orihuela, Miguel Ángel Villafaina, calificó el resultado de su equipo como «el guión perfecto para una promoción: no encajar gol y marcar uno fuera de casa». El técnico apuntó que fue «el típico partido de play-off entre dos buenos equipos con dominio alterno». La victoria por la mínima en Palencia «condiciona pero no es determinante», según Villafaina. «Si entendemos que la eliminatoria está encarrilada nos estaremos equivocando. Tendremos que ser igual de humildes que hemos sido hoy y entender que las eliminatorias son partidos de 180 minutos», añadió el técnico del conjunto escorpión.