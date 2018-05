Mario Uclés: "Mi objetivo con el Eldense es subir a Segunda División B"

Mario Uclés Quintana (Elda, 28 de diciembre de 1996) se convierte en el segundo fichaje del Eldense para la próxima temporada, tras la llegada el miércoles de Toni Rodríguez procedente del Paiporta.

El centrocampista zurdo, ex del Elda Industrial, se encuentra "muy contento" tras sellar el acuerdo con el club azulgrana en la mañana de hoy viernes. Sin embargo, no es la primera vez que Mario Uclés se enfunda la camiseta deportivista, ya que la pasada temporada disputó 2 partidos en Segunda B con los de Elda junto al técnico Mario Cartagena durante la etapa del italiano Nobile Capuani al frente del Eldense: "Aquel proyecto no tiene nada que ver con el de ahora. Entonces jugué con el Deportivo porque no quería dejar tirado a Cartagena, le debo mucho", asegura Uclés, subrayando que "ahora el club busca también a gente de la casa que pueda estar en esta categoría".

En ese sentido, el nuevo fichaje azulgrana afirma que "mi objetivo es luchar por el ascenso a Segunda B", algo que compaginará con su labor en el fútbol base del Elda Promesas aprovechando el acuerdo alcanzado entre ambas entidades de Elda: "Mientras lo pueda compaginar seguiré en la coordinación de la cantera del Elda Promesas, y entrenando a algún equipo de la base", afirma el centrocampista del Eldense.

Cabe recordad que Mario Uclés pasó por las categorías inferiores del Eldense, estando a prueba durante un tiempo en la cantera del Villarreal, para después pasar por el Kelme de Elche, Betis Florida de Alicante, Idella y Elda Industrial, club desde donde ha dado el salto al Deportivo.