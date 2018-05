Rubén Plaza: "No me voy a ver en otra igual"

Rubén Plaza (Israel Cycling Academy) se ha quedado con la miel en los labios. Su sueño era conquistar una etapa en el Giro de Italia, ya ganó en la Vuelta y en el Tour, y hoy ha atravesado la línea de meta segundo, por detrás de Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors), en la decimoctava jornada de la prueba transalpina, disputada entre Abbiategrasso y Prato Nevoso, sobre 196 kilómetros. "No creo que me vea en otra igual", ha confesado el ciclista ibense una vez atravesada la línea de meta un tanto apesadumbrado. "Me encontraba bien, he intentado guardar fuerzas para el esprint final, pero me ha ganado un rival que ha sido mejor. Un segundo puesto para mi equipo no está mal, pero yo quería ganar".

Plaza está realizando un buen Giro y al final de la etapa de hoy ha declarado que "tenía que intentarlo y me he metido en una buena escapada. Todos colaboramos y supimos sacar tiempo al pelotón. El final era duro e intenté guardar fuerzas para la subida final, pero no ha podido ser".

El veterano Rubén Plaza (Israel Cycling Academy) entró por delante de Mattia Cattaneo (Androni), que fue tercero.?? "Ha sido una pena, pero he dado todo y uno ha sido mejor que yo", sentenciaba resignado el ciclista ibense.