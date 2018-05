Iniesta, presentado en el Vissel Kobe: "Confío en este proyecto muy interesante"

El excapitán del FC Barcelona Andrés Iniesta ha sido presentado este jueves como nuevo jugador del Vissel Kobe japonés, que finalmente será su nuevo destino al convencerle un "proyecto muy interesante" en el equipo así como la cultura japonesa, de la que quiere empaparse y a la que espera adaptarse para ser "feliz" afrontando este nuevo reto.

"Recibí varias ofertas de otros clubes, pero me decidí por el Vissel Kobe porque el proyecto que me presentaron me pareció muy interesante Y me demostraron su confianza. Además Japón es un país maravilloso y su cultura también. Me gustaría disfrutar de mi vida en Japón", aseguró Iniesta en su presentación.

El de Fuentealbilla, que había mantenido en secreto cuál sería su próximo club, tomó un vuelo privado hacia Japón junto al propietario del Vissel Kobe y de la empresa Rakuten, patrocinador del FC Barcelona, Hiroshi Mikitani, quien aseguró que el manchego tendrá un "gran impacto" en Japón.

El internacional español subrayó, en su primera toma de contacto de media hora con los medios nipones, tener "mucho respeto" por el fútbol japonés. "Me gustaría contribuir y ayudar a mis compañeros de equipo", comentó.

"Me gusta todo, la gente de Japón, pero lo más importante es que tengo que entrar en la cultura de Japón. Ya he visto al equipo nacional japonés y se que están a un gran nivel. Espero aportar mi estilo al equipo", aportó en este sentido un 'A. Iniesta' que seguirá luciendo el dorsal '8' en Japón, el mismo que ya es infinito en el Barça.

Antes de incorporarse a la concentración de la selección española para preparar el Mundial de Rusia, el centrocampista de Fuentealbilla asumió que en esta nueva aventura deberá adaptarse desde cero e ir cogiendo peso. "Tendré que subir nuevos retos y peldaños en este club", apuntó.

"Es un día muy importante para mí, un desafío en mi carrera. Confío en este proyecto. Japón es un país maravilloso. Vengo a jugar y a trabajar con mis compañeros", reiteró un Iniesta que confirmó haber rechazado varias ofertas, como las que llegaron desde China.

Por su parte, el propietario del Vissel Kobe, Hiroshi Mikitani, dio la bienvenida a Iniesta y juntos firmaron su nuevo contrato. "Iniesta es un jugador top. Marcó el gol que le dio a España el Mundial en Sudáfrica. Su llegada va a significar una inspiración para el Vissel Kobe y el fútbol japonés. Tendrá un gran impacto en el fútbol japonés y en Asia", auguró.