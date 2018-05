Llegó la hora de la verdad para el HLA Alicante, que este viernes (20.45) recibe al Real Canoe de Madrid en el primer partido de la final al mejor de cinco por el ascenso a la LEB Oro, un logro que el club lucentino no consigue desde hace cinco años cuando subió a la ACB pero tuvo que renunciar por su crítica situación económica.

Los alicantinos llegan a la final después de cinco duros litigios ante Basket Navarra (3-2) y otros tres por la vía rápida frente a Ávila (3-0).

Por su parte, los madrileños solventaron con rapidez su primer cruce frente a La Roda (3-0) y tuvieron que llegar al quinto para eliminar a Arcos Albacete el pasado martes (3-2). Sea como fuere, ambos llegan con ocho envites en sus cuerpos y el cansancio queda en pretexto en una final.

La historia queda impresa en hemerotecas y no es indicativa de lo que pueda pasar en esta serie, pero ambos equipos se midieron en la fase regular con dos victorias para la escuadra que dirige David Varela (la de la primera vuelta 62-78 (jornada 2) y la de la segunda 78-72 (jornada 17).

Factores a tener en cuenta por parte del equipo que entrena Miguel Ángel Aranzábal son que tres de sus 11 hombres llegan con más de 200 minutos en pista (Tyson Pérez 292, José María Gil 271 y Ander Martínez 223).

El HLA Alicante posa este jueves en el Pabellón Pedro Ferrándiz a pocas horas del inicio de la final por el ascenso. Álex Domínguez.



Su máximo anotador y reboteador es Tyson Pérez con 136 puntos y 104 rebotes en los ocho encuentros de play-off y el mejor porcentaje es para Óscar Herrero (56,2% en tiros de dos y 46,7% en triples).

En tan solo dos partidos, los del club del Pez Volador han tenido a cuatro jugadores más allá de los diez puntos (fue en el primero de cuartos de final ante La Roda (Gil 12, Martínez 12, Herrero 23 y Pérez 20) y en el segundo contra Albacete (Gil 11, Herrero 13, Pérez 17 y Rubén Martínez 15).

En el resto, sólo dos o tres jugadores han anotado más de la decena de puntos. Su referente, Pérez, sólo se ha quedado en menos de diez en un partido. Fue en el tercero frente a La Roda (6 puntos).

Tanto en el HLA Alicante como en el Real Canoe llegan todos los jugadores disponibles para sus entrenadores.

Entradas y abonos

Cabe recordar que para los dos partidos que se disputen este viernes y domingo en el Pedro Ferrándiz, la directiva del club alicantino ha decidido establecer estos precios a las entradas: los abonados pagarán 5 euros si sólo quieren ver un partido o 10 más regalo de bufanda si optan por el abono, ya sean numerados o no.

Estos mismos precios serán para los padres de niños y niñas de la base. Los no abonados tendrán a 15 euros la entrada numerada y 10 la no numerada. Si optan por el abono será 30 euros más regalo de bufanda en numerada y 20 más regalo de bufanda si es no numerada.

También habrá otra propuesta, que es la de los palcos a pie de pista: 40 euros por persona más regalo de bufanda y acceso al catering si es para un solo partido; y 80 por persona si es el abono con regalo de bufanda y catering. Cabe destacar que los niños menores de 12 años y jugadores de la base de la FLBA entrarán gratis, pero deberán retirar su entrada en taquillas.

Hasta primera hora de la tarde del jueves, el club lucentino había vendido unas 2.000 entradas y, con el "tirón" de las últimas horas confía en superar una afluencia de 3.500 espectadores.