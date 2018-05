Dolgopólov, primer rival de Nadal en Roland Garros

El español Rafael Nadal, número uno del mundo, comenzará la defensa de su décimo Roland Garros contra el ucraniano Aleksandr Dolgopólov, actualmente 54 del mundo, según el sorteo celebrado este jueves en París.



El argentino Juan Martín del Potro, sexto del mundo, se medirá en primera ronda al francés Nicolas Mahut, número 116 del ránking ATP.



En unos hipotéticos cuartos de final, Nadal se mediría al sudafricano Kevin Anderson, séptimo del mundo, mientras Del Potro lo harían ante el croata Marin Cilic, cuarto del mundo. Tanto el argentino como el español podrían retarse en las semifinales del torneo.



La cuenta de Twitter de Roland Garros ha publicado los resultados del sorteo:





Who will our top seeds face off with in the 1R?



[1] Nadal vs Dolgopolov

[2] A. Zverev vs Berankis

[3] Cilic vs Duckworth

[4] Dimitrov vs Troicki

[5] del Potro vs Mahut #RG18 pic.twitter.com/Fjc9OjNnja