El niño que dejó el Real Madrid

Nació pegándole patadas al balón. Su padre, José Antonio Ñíguez «Boria», fue futbolista profesional en el Elche, Sabadell y Figueres. Sus hermanos Jony, actualmente en el Elche; y Aarón, en el Oviedo; destacaron desde muy jóvenes y fueron captados para el Real Madrid y el Valencia, respectivamente. Pero el pequeño de la saga, Saúl, ha superado a todos y se ha convertido en una estrella mundial.

Su madre, Pilar Esclápez, recuerda que casi ni andaba y ya quería dar patadas al balón con sus hermanos. El pequeño de la saga Boria comenzó a jugar en el Troqueles Alpisa, equipo que pertenecía a la SCD Intangco. Muy pronto destacó y fichó por el Elche Infantil, donde mostró unas cualidades que asombraban. Prueba de ello fue que iba subiendo peldaños un año antes que los niños de su edad. Siendo infantil ya jugaba con los cadetes.

A los 11 años fichó por el Real Madrid, pero sólo duró dos temporadas. «Pasaron cosas extradeportivas que no podía vivirlas un chico de mi edad. Me robaban botas, comida, me pusieron un castigo de no poder pisar Valdebebas durante dos semanas por cosas que no había hecho. Le pasaron una carta al entrenador diciendo que era yo quien la había escrito... Yo dije que no había sido porque realmente no fui», ha recordado en varias entrevistas el nuevo mundialista.

A pesar de despertar el interés de muchos equipos, no dejó la capital de España y fichó por el Atlético de Madrid. Vestido de rojiblanco han llegado sus grandes éxitos. Con sólo17 años debutó en el primer equipo en un partido de Europa League frente al Besiktas y terminó ganando la competición Europea. La temporada siguiente alternó el filial con el primer equipo participando en partidos de Copa y Europa League. Posteriormente fue cedido al Rayo Vallecano en Segunda y sus buenas actuaciones le llevaron a Simeone a recuperarlo la campaña siguiente. Desde estonces su evolución no ha parado. Logró la Copa del Rey de 2013 con el Atlético, la Supercopa de la temporada siguiente en la que, también, ganó la Liga en el Nou Camp con los colchoneros. En la final de la Champions de 2014 en Lisboa acudió como invitado al estar cedido en el Rayo y en la de 2016 en Milán fue titular. La pasada semana logró su segunda Europa League en Lyon.

Con España ha sido internacional en todas las categorías, desde las sub'16 hasta la absoluta. Fue campeón de Europa sub'19, finalista sub'21, siendo el máximo goleador de España; y el 26 de mayo de 2016 debutó con la absoluta. Julen Lopetegui lo conoce perfectamente de la categorías inferiores de la selección y tiene una confianza ciega en Saúl.

El jugador de Elche va a ser el primer futbolista ilicitano en acudir a un Mundial. El portero José Manuel Sempere, natural de Torrellano, estuvo en la pre-lista del Mundial 82 como suplente de Arconada, pero Santamaría se decantó por Miguel Ángel.

Ahora, Sául sueña con ser campeón del Mundo en Rusia.