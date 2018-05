El ilicitano José Manuel Díaz gana el Trofeo Santa Quiteria de Higueruela

El equipo ilicitano ULB Sports Natural Greatness está en racha. Después de ganar el domingo la Vuelta a la Provincia de Alicante, con el murciano Víctor Romero, ahora ha subido a lo más alto del podio con José Manuel Díaz en el XLI Trofeo "Santa Quiteria" de Higueruela para corredores élite y sub 23. El corredor de Elche se ha impuesto al esprint a sus compañeros de fuga Felipe Orts (Mutua Levante-Bioracer) e Iván Martínez (Supermecados Froiz). "Este es mi primer triunfo en la categoría élite y se lo dedico a mi equipo y a toda mi familia, que es la que me apoya en los buenos y malos momentos", comentaba Díaz al final de la carrera antes de confesar que "se ha formado una escapada de doce corredores al final y, a falta de pocos kilómetros de meta nos hemos ido tres y he podido ganar al esprint".

A 40 segundos han atravesado la línea de meta Javier Fuentes (Caja Rural), Francisco García (Gsport), Enzo Luján ((ULB Sports), Aitor Escobar (Mutua Levante-Bioracer), José Carlos Núñez (Electro Hiper Europa) y Josep Mora (Ginestar).

El Mutua Levante-Bioracer ha sido el ganador por equipos y la montaña y las metas volantes se las ha adjudicado Francisco García (Gsport).