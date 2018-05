Zverev: «Nadal es el favorito para Roland Garros»

?El alemán Alexander Zverev consideró ayer que no hay duda de que Nadal será el hombre a batir en el Roland Garros que arranca hoy. «Obviamente Rafa será el favorito, no cabe duda. Espero que yo pueda jugar el mismo tenis que jugué en las últimas tres semanas», afirmó Zverev, reciente ganador en Múnich y Madrid. El alemán, número 3 del mundo, consideró positivo haber estado cerca de ganar a Nadal en tierra y consideró que la lluvia, que provocó dos interrupciones al partido este domingo cuando el de Hamburgo estaba por delante 3-1 en el tercer set, no le ayudaron.