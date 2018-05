Same no logra los objetivos del Eldense y Almansa

El grupo valenciano Same, espónsor del Eldense, no ha cubierto sus expectativas de ascender al equipo azulgrana a Segunda B, ni tan siquiera lo ha podido clasificar para el playoff de ascenso tras una fuerte inversión financiera para contratar jugadores: "Same es un grupo empresarial que tiene diferentes frentes empresariales, entre ellos el deportivo, y como tal antes de invertir en un equipo invierte en futbolistas", aseguró el pasado mes de marzo José María Roig, presidente del Eldense.

A mitad de temporada llegó Same al Almansa, equipo que cuando firmó su contrato con el espónsor valenciano luchaba por mantenerse en el grupo XVIII de Tercera. Same introdujo futbolistas y decidió cambiar de técnico, por lo que fue cesado José Vicente Ibáñez "Jovi" para ser sustituido por el granadino Manuel Torres, vigente coordinador del fútbol base del Eldense, que llegó cedido a tierras manchegas y antes de acabar la Liga se consumó el descenso del Almansa a Preferente. De ese modo, Same esperará a la próxima Liga para devolver la alegría a ambos equipos

Sin embargo, hubo más cesiones de futbolistas del Eldense hacia el Maracena, conjunto que militó en el grupo IX de Tercera División y aunque el equipo granadino no estuvo esponsorizado por Same también hizo las maletas y bajó a Preferente. Además, el fútbol base azulgrana ha visto como ha perdido la categoría su equipo de Preferente juvenil.