El Lucentum saca a la venta un abono para la final por el ascenso a LEB Oro

La Fundación Lucentum ofrece a los aficionados al baloncesto de Alicante la opción de comprar una sola entrada o un abono para los dos o tres partidos de la final por el ascenso a LEB Oro que se disputarán a partir del próximo viernes en el Pabellón Pedro Ferrándiz.

Los abonados pagarán 5 euros si sólo quieren ver un partido o 10 más regalo de bufanda si optan por el abono, ya sean numerados o no. Estos mismos precios serán para los padres de niños y niñas de la base.

Los no abonados tendrán a 15 euros la entrada numerada y 10 la no numerada. Si optan por el abono será 30 euros más regalo de bufanda en numerada y 20 más regalo de bufanda si es no numerada.

También habrá otra propuesta, que es la de los palcos a pie de pista: 40 euros por persona más regalo de bufanda y acceso al catering si es para un solo partido; y 80 por persona si es el abono con regalo de bufanda y catering.

Los niños menores de 12 años y jugadores de la base de la FLBA entrarán gratis, pero deberán retirar su entrada en taquillas.

La Fundación Lucentum quiere hacer hincapié en dos factores: "El primero que es el mayor evento del club en los últimos años y necesitamos de todos para apoyar al equipo; aparte de que la entidad está haciendo un gran esfuerzo para que el ascenso sea posible y ahora más que nunca debemos dar el empujón entre todos", explicó en un comunicado.

La entidad lucentina recalca que todos los espectadores deben retirar las entradas para acceder al pabellón. Las taquillas para adquirir las localidades estarán abiertas martes, miércoles y jueves de 18 a 20 horas para la venta anticipada, (así como el viernes y el domingo hora y media antes de los partidos).

El club subraya que si se adquieren las entradas antes del partido, se evitarán colapsos y se ganará en seguridad. Sólo se podrán adquirir en taquilla. Los horarios de los partidos de la final serán como hasta ahora: viernes a las 20.45h y domingo a las 18h.

Mientras, el equipo de David Varela vuelve hoy al trabajo para preparar el primer duelo del próximo viernes (20.45) tras superar en las semifinales por 3-0 al Ávila en el tercer encuentro de la serie a domicilio.

Su rival se conocerá este martes tras la disputa del quinto y definitivo partido de la otra semifinal, entre Arcos Albacete y Real Canoe de Madrid, después de que los manchegos igualaran el pasado fin de semana la serie con dos victorias consecutivas en la capital de España.

El HLA Alicante tiene el "factor cancha" a su favor en la final porque es el mejor clasificado de los tres aspirantes al ascento durante la Liga regular, en la que acabó tercero.