Eterno Iniesta

El realista Xabi Prieto también se retira.

n El FC Barcelona ganó a la Real Sociedad (1-0) en el Camp Nou, en la 38ª jornada de LaLiga Santander, en un partido sin historia futbolística en el que el gran protagonista fue Andrés Iniesta, que jugó sus últimos minutos como blaugrana y que se llevó varias atronadoras ovaciones de su público antes de vivir una última fiesta de homenaje y despedida.

Iniesta empezó el partido entre vítores y cánticos, compartiendo su protagonismo con el 'one club man' Xabi Prieto, que también deja 'su' Real Sociedad y que se llevó una ovación al entrar en el '88. Pero fue el manchego quien quiso mostrar su clase por última vez en el Camp Nou, dejó alguna 'croqueta' marca de la casa, conocida como 'allioli' en el vestuario, y una ovación que quedará para el recuerdo.

En el minuto 81, Paco Alcácer tuvo el honor de entrar por Iniesta el día en que el '8', ya infinito tras 22 años de carrera en el FC Barcelona. Se va el capitán, un mito en la historia del club, y lo hizo con victoria gracias a un auténtico golazo de Philippe Coutinho, de disparo con rosca que dio en el palo antes de entrar y lograr no ya 3 puntos, sino un final de fiesta completo para Iniesta.

Desde el detalle en la nueva camiseta, que fue la que lucirá el equipo el año que viene pero conmemorativa de la despedida del capitán, hasta los varios 'Andrés Iniesta, Andrés Iniesta' que cantó la grada, sobre todo desde su cambio y hasta el final del partido, seguro pusieron los pelos de punta al jugador, que en breve dirá cuál es su próximo destino.

Saboreó su adiós, dando la mano y abrazando a todos sus compañeros, a varios jugadores 'txuri-urdines' y al colegiado Munuera Montero. Poco a poco, diciendo adiós, devolvió el cariño recibido, las pancartas de 'Gràcies per tant' ('Gracias por tanto'), los cánticos en el minuto 8 de cada parte y el mosaico preparado por el club con el 'Infinit Iniesta'.

No pudo marcar, tampoco un Leo Messi que entró de refresco desde el banquillo, pero sí lo hizo Philippe Coutinho para amarrar el triunfo. Buscó el Barça desde entonces el gol número 100 en esta Liga, el número 6.000 en la competición doméstica en la historia del club, pero no llegó. Tampoco el empate de una Real que no se jugaba nada, y que inquietó al campeón sobre todo en la primera parte.

Willian José tuvo dos buenas ocasiones de inicio, otra más cerca del descanso, pero no llegó a superar a Marc-André Ter Stegen. Por parte del Barça, Piqué falló dos remates en sendos córners al no impactar bien el balón, y la más clara para aumentar el marcador la tuvo Rakitic, todavía con 0-0 y en la primera parte, con un cabezazo peligroso al que no llegaba Moyá.