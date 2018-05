«Chava» Angulo gana en La Nucía y Novikov se viste de amarillo

Antonio Angulo, más conocido en el pelotón español con el apelativo de «Chava», en homenaje a su ídolo José María Jiménez, conquistó ayer la segunda etapa de la Vuelta a la Provincia de Alicante, Élite y Sub 23, que se desarrolló entre la pedanía oriolana de San Bartolomé y La Nucía. El ciclista cántabro, del Rías Baixas, se impuso al esprint a su compañero de fuga, el ruso Savva Novikov (Lokosphinx).

Después de una primera parte muy dura de carrera lograban quedarse en cabeza Sureda (Caja Rural-Seguros RGA), junto a Novikov (Lokosphinx) y Angulo (Rías Baixas). Pronto conseguían más de un minuto sobre los perseguidores, que a su vez se distanciaban con otros sesenta segundos del pelotón principal.

En la última subida, la de Alfaz del Pi, Sureda se quedó del trío. En la meta de La Nucía Angulo fue más pillo que su rival, mientras que Novikov se tenía que conformar con el liderato, empatado a tiempo con el exprofesional español. «Es la primera victoria del Rías Baixas de la temporada y estoy muy contento de darle un triunfo a un equipo que confió en mí y con el que me he recalificado. La etapa resultó muy dura y en la última curva he entrado primero y he podido levantar los brazos como ganador», comentó «Chava» Angulo, al final de la segunda etapa de la Vuelta a la Provincia.

El ciclista del equipo gallego ya corrió la pasada campaña en el conjunto profesional portugués LA Aluminios-Metalusa-Blackjack y fue capaz de adjudicarse la segunda etapa y la general final de la Volta à Bairrada. Terminó la temporada segundo en el ranking luso Élite y Sub23. Anteriormente fue ganador de la Copa de España 2015 y 2016. Hoy tiene la posibilidad de lograr en Elche, final de la tercera etapa, el maillot amarillo de la ronda alicantina que de momento viste Novikov. La jornada empieza en Pilar de la Horadada a las diez de la mañana. Acaba en la ciudad ilicitana a las 14 horas.

El ruso, ganador del Circuito Guadiana, primera prueba de la Copa de España 2018, no lo va a poner nada fácil. El corredor del Lokosphinx viste también los maillots de líder de la montaña y la general Sub 23.

El Caja Rural-Seguros RGA lidera el premio por equipos y Javier Fuentes mantiene el maillot de los esprints especiales. El ciclista del UlbSports, Víctor Manuel Romero, comanda la regularidad y Felipe Orts, del Mutua Levante, las metas volantes. Y Jose Carlos Núñez, del Electro Hiper Europa, es el mejor de los alicantinos.

Clasificaciones-2ª etapa:

1º 171 ESP ANGULO, Antonio ELI RIAS BAIXAS 03:44:24

2º 181 RUS NOVIKOV, Savva S23 LOKOSPHINX 0

3º 13 ESP SUREDA, Jaume S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 35

4º 177 RSA VAN HERRDEN, Eddie ELI RIAS BAIXAS a 01:23

5º 73 ESP ROMERO, Victor Manuel S23 ULB SPORTS NATURAL GREAT a 01:34

6º 183 RUS NIKIFOROV, Arseny S23 LOKOSPHINX a 01:35

7º 1 ESP GARCIA, Francisco ELI GSPORT-WOLFBIKE a 01:52

8º 4 ESP MORA, Sebastian ELI GSPORT-WOLFBIKE a 01:52

9º 161 ESP ESCOBAR, Aitor ELI MUTUA LEVANTE-BIORACER a 01:52

General:

1º 181 RUS NOVIKOV, Savva S23 LOKOSPHINX 07:05:59

2º 171 ESP ANGULO, Antonio ELI RIAS BAIXAS mt.

3º 73 ESP ROMERO, Victor Manuel S23 ULB SPORTS NATURAL GREAT a 30

4º 13 ESP SUREDA, Jaume S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 35

5º 161 ESP ESCOBAR, Aitor ELI MUTUA LEVANTE-BIORACER a 47

6º 186 RUS MUKHOMEDIAROV, Dm. S23 LOKOSPHINX a 48

7º 17 ESP GRAVALOS, Arturo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 48

8º 47 ESP GUERRERO, Pablo ELI GINESTAR-ULB a 48

9º 177 RSA VAN HERRDEN, Eddie ELI RIAS BAIXAS a 01:23

10º 183 RUS NIKIFOROV, Arseny S23 LOKOSPHINX a 01:35