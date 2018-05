Kingseley da el pase al HLA

El Albacete se adelanta para ser el rival de los alicantinos tras vencer en la pista del Canoe y poner la eliminatoria 2-1 a su favor.

La diosa fortuna le debía unas cuantas al HLA Alicante y ante el Ávila se cobró una. Un triple a tablero de Kingseley a falta de un segundo para la conclusión dio el pase anoche a la final al conjunto alicantino tras ganar por 75-76 en un choque muy igualado y con alternancias en el electrónico. Ahora, la escuadra que entrena David Varela espera rival para el próximo viernes, puesto que Albacete ganó en la pista de Canoe y puso el 2-1 en la eliminatoria.

El primer cuarto estuvo marcado por la productividad anotadora de ambas formaciones, sobre todo del quinteto local (6 de 11 en triples). Aunque comenzó el Lucentum con dos triples (uno de Lobo y otro de Tomás Fernández), respondió su oponente con un Opong enchufadísimo (dos lanzamientos de tres convertidos en sendas jugadas). Otro acierto desde la línea de 6,75 de Sidao De Santana colocó la máxima renta para los castellanos que provocó el tiempo muerto de David Varela (17-9, m.4).

Esta llamada a filas del técnico lucentino sirvió para que sus hombres reaccionaran con un parcial de 2-9 en tan solo tres minutos (19-18). Esta reacción llegó jugando más ordenado por momentos, sobre todo Álvaro Lobo (12 puntos en este primer parcial). Esos instantes se diluyeron y un 2+1 de Harold Cazorla dio un +7 a los suyos (27-20 m.9). No consiguió el cinco alicantino cerrar por delante el cuarto inicial. Se lo apuntó Óbila (31-26).

La efectividad en ambos aros bajó sustancialmente en la segunda entrega del partido, pero los locales seguían anotando más cómodo que en los dos primeros partidos de la serie (33-28, m.13). Pero un nuevo arreón de los visitantes (una canasta de Rivero y un triple de Orion) empató el partido a 33 (m.15). No obstante, el Lucentum seguía teniendo problemas en ambos aros. La defensa no acababa de dar con la tecla y Ávila seguía anotando para continuar por delante. Además, la ofensiva alicantina era densa y con dificultad para circular el balón. La mejoría no llegó y el equipo verderón se fue al descanso seis arriba (44-38).

Salió el Lucentum del vestuario con nuevos bríos. Más energía en defensa, sobre todo en individual, permitió robar balones y correr al contraataque. Un parcial de 0-13 parecía encarrilar el partido (44-53, m.26). Pero nada más lejos de la realidad. Volvió el apagón ofensivo, mientras que los abulenses se encorajinaban. Un tiempo muerto de Sergio Jiménez enchufaba a los suyos, que con dos acciones de canasta más tiro libre adicional (primero de Berni García y después con un triple de Opong). Este hecho volvió a meter en el partido a los locales (52-53) con un parcial de 8-2. A partir de ahí, mucha igualdad en ambos aros que acabó con uno arriba para los castellanos (58-57).

En el primer minuto del parcial definitivo, Pedro Rivero sufrió un tirón en el isquio que le mantuvo en el banco cuatro minutos. Sin él en pista, sus compañeros aguantaron el tipo, sobre todo gracias a la figura de Kingseley Sam. Tres triples suyos, más otro de Lobo y uno de Orion mantuvieron al HLA Alicante con opciones de ganar el partido. La alternancia en el electrónico fue la tónica predominante en los últimos 44 segundos de encuentro.

A falta de 12 segundos, un 2+1 de Sidao colocó el 75-73 y balón para los alicantinos. Tras un tiempo muerto de Varela llegó el balón a Kingseley, que anotó un triple a tablero a falta de un segundo. Aunque la tuvo Aramburu para ganar, no anotó y la final llegó a Alicante.