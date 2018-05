La gran opción del Mapfre rumbo a la victoria en la Volvo

La novena etapa de la Volvo Ocean Race -Vuelta al Mundo por Etapas- entre Newport (Estados Unidos) y Cardiff (Reino Unido) es la gran oportunidad para el VO65 español 'Mapfre' de Xabi Fernández de consolidarse en el liderato de la prueba en la que es la última etapa de doble puntuación.

La salida se dará este domingo a las 14:00 hora local (20:00 hora española) y se espera cielo cubierto, una temperatura de 19ºC y viento del suroeste de 15 a 20 nudos (28 a 38 km/h).

La victoria del equipo español, que sumaría 15 puntos, tres más que el segundo clasificado, podría abrir una brecha de ya seis puntos con el 'Dongfeng' de Charles Caudrelier, su gran rival y ahora segundo en la general, en caso que el equipo franco-chino fuese segundo en la etapa.

Estos numeros, cuando restarán solo dos etapas, con solo 2.000 millas (3.700 km) para el final de esta edición podría decantar la balanza para el 'Mapfre' y para lograr la primera victoria de un equipo español en la Vuelta al Mundo.

Aunque esta etapa solo tiene un recorrido de 3.300 millas náuticas (6.115 km) y es la travesía del Atlántico Norte con una meta inédita en la historia de la prueba, es también una etapa clave, no solo por la doble puntuación, por su recorrido extremo y complicado en aguas realmente difíciles y peligrosas.

El líder de la Volvo, el barco español Mapfre, se prueba en las aguas estadounidenses de Newport antes de la novena etapa. María Muiña-Mapfre

Por este motivo, tanto Xabi Fernández como Charles Caudrelier han pedido la máxima concentración a sus tripulaciones y han estado trabajando estos días en la máxima puesta a punto de sus barcos hasta el último detalle; los dos se juegan mucho en esta etapa.

Será uno de los duelos más apasionantes entre dos de los mejores navegantes del mundo: el español Joan Vila (Mapfre) y el francés Pascal Bodegorry (Dongfeng) porque sus decisiones pueden ser vitales para ambos equipo por ganar o perder la etapa.

Aún así, no podrán olvidar a un tercero en discordia, el 'Brunel' holandés de Bouwe Bekking, tercero en la general a once puntos del 'Mapfre' y a ocho del 'Dongfeng'.

Ganador de la séptima etapa, segundo en la octava, batido por un minuto por el 'Mapfre' en la meta después de liderar la etapa en la última semana, la experiencia de Bekking', en su octava Volvo Ocean Race puede ser factor clave para sumar un triunfo que le podría colocar en la lucha por la victoria final.

Tanto para Xabi Fernández como para Bouwe Bekking y su navegante, el australiano Andrew Cape, el recorrido de esta etapa tiene un simbolismo especial ya que los tres eran tripulantes del V070 español 'Movistar', cuyos restos descansan en el fondo del Atlántico Norte a 500 millas (900 km) al oeste del Reino Unido, tras hundirse en esas aguas el 21 de mayo de 2006.

Pero también el resto de equipos tendrán cosas que decir en estas etapa. Para el 'AkzoNobel' del holandés Simeón Tienpont, cuarto en la general y ganador de la sexta etapa entre Hong Kong y Auckland (Nueva Zelanda), es su oportunidad de poder volver al podio.

Para el 'Vestas' estadounidense de Charlie Enrigth. quinto en la general, ganador de la primera etapa, perseguido por las roturas y otras circunstancias que le impidieron finalizar en la cuarta y séptima etapa y no competir en la quinta y sexta, es una buena oportunidad para escalar puestos.

En igual situación están el 'Sun Hung Kai' hongkonés de David Witt, aún no recuperado de la desaparición de su tripulante Joh Fisher en el Océano Austral el pasado 27 de marzo, o el ¡Turn The Tide on Plastic' de la británica Dee Caffari' colista de la general, pero que ha ido formando jóvenes tripulantes y que lucha por salir de esta posición.



Clasificación general al inicio de la novena etapa

Newport (Estados Unidos)-Cardiff (Reino Unido)

Etapas 1ª2ª 3ª4ª5ª6ª 7ª8ª

.1. Mapfre (ESP) 6+8+15+4+1+5+ 6+8 53 puntos

.2. Dongfeng (CHN) 5+6+12+6+1+4+12+4 50

.3. Brunel (HOL) 2+4+ 8+3+1+2+16+6 42

.4. AkzoNobel (HOL) 4+3+ 2+5+1+8+10+3 36

.5. Vestas (USA) 8+5+10+0+0+0+ 0+5 28

.6. Sun Hung Kai (HKG) 3+2+ 6+8+1+6+ 0+1 27

.7. Turn on Plastic(GBR 1+1+ 4+2+1+3+ 8+2 22