El Barcelona despide a Iniesta con un acto de "agradecimiento infinito"

El Barcelona despidió este viernes a Andrés Iniesta con un emotivo homenaje institucional en el Camp Nou, donde el barcelonismo y el mundo del deporte repasó la última década victoriosa del primer equipo a través de la figura del jugador manchego.

Nadie quiso perderse el acto institucional que el club azulgrana preparó en la tribuna del Camp Nou para recordar la trayectoria del centrocampista, que el domingo jugará ante la Real Sociedad su último partido con la zamarra azulgrana.

La plantilla al completo del primer equipo, todo el cuerpo técnico actual, directivos, expresidentes, familiares del protagonista, excompañeros como el camerunés Samuel Eto'o o Xavi Hernández, deportistas de talla mundial como Pau y Marc Gasol, así como representantes de otros clubes acudieron a la zona noble del templo azulgrana.

Unas 300 personas siguieron en directo el homenaje, de una hora y media de duración, en el que el periodista Jordi Évole se convirtió en el director de orquesta de una noche en la que compañeros como Sergio Busquets, Xavi Hernández, Samuel Eto'o, Gerard Piqué y Jordi Alba, compartieron anécdotas junto a Andrés.

"No están siendo fáciles las últimas horas. Es difícil asumirlo y pensar que llega el momento de dejar el club, intento disfrutarlo al máximo, sobre todo el domingo que me despediré de lo que ha sido mi casa. Me apetece mucho y será muy emocionante y emotivo", indicó Andrés.

La entidad, que durante la semana había dado pocos detalles sobre el contenido del acto, preparó un homenaje a la altura del jugador con vídeos emotivos y un guión en el que repasó la trayectoria de Iniesta.

En un escenario con los 32 títulos que el jugador ha ganado con el primer equipo y el mensaje #Infinit8Iniesta, se emitió un vídeo en el que entrenadores, futbolistas y figuras del mundo del deporte como Pau Gasol, Iker Casillas, Pep Guardiola, Luis Enrique Martínez, Marc Márquez y el francés Frank Ribery, entre muchos otros, describían la figura del futbolista.

"Son momentos muy emotivos y ver todo esto todavía mucho más. Como deportista esto es lo más bonito que me puedo llevar, más allá de los títulos que puedo ganar. Es muy difícil conseguir el respeto y el cariño de la gente. Eso no tiene precio", destacó Iniesta tras ver el primer vídeo de la noche.

Al escenario subieron excompañeros como Eto'o y Xavi, a los que se sumaron Busquets, Piqué, Alba, que desempolvaron anécdotas y victorias vividas junto a Iniesta, así como el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu.

No faltaron el recuerdo del gol de Stamford Bridge ante el Chelsea en la semifinal de la Liga de Campeones del curso 2009 y su decisiva actuación en la final de París de 2006 con la que el Barça conquistó su segunda 'orejona'.

"Lo que tiene que hacer es disfrutar, disfrutar de todo lo que ha hecho. Ahora se dará cuenta de todo lo que ha hecho, de la tensión que ha sufrido, de que es una leyenda. Se lo ha ganado a pulso", le aconsejó Xavi Hernández.

Precisamente el centrocampista de Terrassa fue uno de los protagonistas que más exteriorizaron su emoción cuando Andrés leyó su discurso de agradecimiento.

Diez minutos para acordarse de todas las personas que le han acompañado en los últimos 22 años para recorrer el trayecto que va de Fuentealbilla a triunfar sobre el césped del Camp Nou.

"Me quedo con el orgullo que siento de haber crecido como persona y jugador en este club, para mí el mejor del mundo", dijo Iniesta, con la voz entrecortada, quien también se acordó del cariño recibido en la selección española y del "reto muy importante" que significa el Mundial de Rusia.

Su discurso acabó con todo el público en pie, aplaudiendo al jugador que recibió un último regalo musical con la actuación acústica de Estopa.

Tras unas semanas de emociones, la última despedida a Iniesta será el próximo domingo, en el último encuentro de la temporada -ante la Real Sociedad-, cuando el capitán azulgrana se podrá despedir de su afición.