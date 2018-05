El Eldense cambió el rumbo en Silla

La irregularidad del Eldense en el campeonato liguero que finalizó la pasada jornada casi la enmiendan los jugadores azulgranas tras perder en Silla (2-0) el pasado 25 de marzo. Esa derrota originó una reunión de urgencia promovida por el presidente del club José María Roig, quien se encerró en los vestuarios sólo con sus jugadores, aunque Roig calificó esa reunión de "normal y rutinaria".

Tras verse las caras con la plantilla, la mayoría de los jugadores reaccionó y encadenaron ocho jornadas sin perder, algo nunca visto esta Liga, lo que catapultó al Eldense a presentar credenciales para apoderarse del cuarto puesto y jugar el playoff. Sin embargo, los dos empates en casa ante La Nucía (2-2) y Alzira (0-0) restaron enteros al Deportivo, que le pesó como una losa jugar en el Nuevo Pepico Amat.

No obstante, el Eldense aún dispuso de una última oportunidad para subirse al tren del playoff pero no encontró billete en el Martínez Valero, donde la necesidad de ganar del Ilicitano por evitar el descenso le dejó en tierra y ahora varios de sus jugadores no volverán a vestir de azulgrana la próxima temporada.

Tras disputarse el encuentro del Martínez Valero, el Eldense dio por finalizados los entrenamientos y a día de hoy la única continuidad segura, porque así lo anunció el club, es la del técnico azulgrana Miguel Ángel Mullor, quien antes de cerrar la Liga en Elche aseguró que los delanteros Ginés Gil y el marroquí El Habibe Zaaoit, fichajes invernales aconsejados por el propio Mullor, no estaban entrando en sus últimas convocatorias "porque no han dado el nivel que el equipo necesita y soy yo quien toma las decisiones".