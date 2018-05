Óscar Gutiérrez presenta su dimisión por Whatsapp como técnico de Agustinos

Óscar Gutiérrez no seguirá como entrenador de Agustinos la próxima temporada. El técnico presentó anoche la dimisión vía "Whatsapp" a la directiva del club tras despedirse de la plantilla en el entrenamiento. Gutiérrez no dio argumentos de su marcha en sus mensajes tras una temporada plagada de éxitos. Pese a la sorpresa de su anuncio, el club tenía previsto comunicarle que no iba a continuar tras el partido de este sábado con el que finaliza la temporada. La entidad no quería seguir con el entrenador pese a la excelente temporada que ha realizado dejando al equipo muy cerca de disputar el "play-off" de ascenso a la Asobal.

Todo apunta a que su sustituto será Juan Antonio Martínez, técnico muy ligado a Agustinos y que, entre otros, ha dirigido al Mar Alicante en la elite. El cambio en el banquillo ha sido una decisión meditada e independiente del trabajo que ha realizado el técnico con un equipo que lo ascendió a la División de Honor Plata y que en ésta ha superado los objetivos previstos. Su último partido como entrenador de Agustinos tendrá lugar este sábado en el pabellón de Agustinos a las 19 horas contra el Cisne. Será su despedida tras una exitosa etapa que llega a su fin. Junto a Juan Antonio Martínez el club baraja los nombres de Esteban Roig y Alejandro Carrillo.