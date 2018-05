Rafa Valls abandona el Giro aquejado de una contusión costal

El ciclista contestano Rafa Valls se ha visto obligado a abandonar el Giro de Italia. El corredor de Movistar ha sufrido una caída durante la décima etapa y no ha podido continuar en carrera.

Valls ha sufrido un golpe en las costillas, aunque se ha mantenido en todo momento consciente. El corredor se ha subido al coche del equipo. Ya en meta, tras pasar por el camión radiológico del Giro en Gualdo Tadino, se ha comprobado que sufre una contusión costal, sin que se aprecien por ahora lesiones de mayor consideración. Pasará pruebas más completas en los próximos días.

El ciclista alicantino, que acumulaba 33 días de competición en esta temporada, ha dejado al equipo telefónico con un hombre menos en carrera. Valls afrontaba su primera grande con Movistar Team. "Tengo un fuerte dolor en las costillas, pero de momento no se aprecia nada en las radiografías. En los próximos me hare otras, cuando baje la inflamación", comentaba desanimado antes de afirmar lo siguiente: "Ahora ya no se puede hacer más". Valls se cayó al suelo junto a Rubén Fernández en la aproximación a la segunda de las tres cotas puntuables del día, Bruzzolana, de tercera categoría. Con un fuerte dolor en las costillas abandonó la carrera y se montó en el coche de su director Chente García Acosta.

El Giro pierde a uno de los dos alicantinos que iniciaron la ronda este año en Israel. Rubén Plaza continúa en carrera, con el maillot del Israel Cycling Academy, dispuesto a "pescar" una etapa.