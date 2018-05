Desolación en el Eldense tras escaparse de sus manos el playoff

Cuando acabó el encuento del domingo entre el Ilicitano y el Eldense (3-0) la mayoría de las miradas se recrearon en la fiesta franjiverde por haber sellado la permamencia en la última jornada de Liga. Sin embargo, el semblante de jugadores y aficionados azulgranas expresaba el desencanto y la desolación porque el Eldense volvió a tener el playoff en sus manos y fue incapaz de ganar uno de los dos últimos partidos, ante Alzira e Ilicitano, para acceder al a la promoción.

Varios jugadores del Deportivo, a través de sus cuentas de Twitter, han pedido perdón a las más de 300 almas que se reunieron en el Fondo Norte del Martínez Valero, desde donde animaron a los de Elda, pero ni por esas. La historia se repitió diez años después como en la temporada 2007-08, cuando el Eldense también dijo adiós al playoff en la última jornada al perder en Onda (2-1) y ver como La Nucía ganaba en Pego (0-3) y el Catarroja en Crevillente (0-2), lo que les valió a ambos para sumar 72 puntos, mientras que el Eldense, al igual que el domingo en Elche, acabó quinto con 70 puntos.

Lo más reciente es acordarse de los dos últimos tropiezos ante el Alzira en casa (0-0) y el batacazo de Elche, pero el billete para la promoción de ascenso se "regaló" en el Nuevo Pepico Amat, de donde volaron 21 puntos. Sin embargo, conviene no olvidar que tanto Dani Ponz como Miguel Ángel Mullor dijeron en su día que la plantilla confeccionada por el Eldense no tenía la consistencia suficiente como para ascender a Segunda B si no llegaban refuerzos de nivel, y como no llegaron el equipo se ha quedado sin playoff.